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Ukrayna'da "Rapid Trident-2017" tatbikatı

- Tatbikata, Türkiye’nin de bulunduğu toplam 15 ülke katılıyor

Ukrayna'da

KİEV (AA) – Ukrayna Savunma Bakanlığı, ülkenin batısında ABD ile ortak gerçekleştirilen "Rapid Trident-2017" askeri tatbikatının başladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Lviv bölgesinde düzenlenen resmi açılış töreniyle tatbikatın başladığı belirtildi.

15 ülkeden 2 bin 500 askerin tatbikatta hazır bulunduğu kaydedilen açıklamada, tatbikata Ukrayna ve ABD’nin dışında Kanada, Bulgaristan, Gürcistan, Estonya, İtalya, Litvanya, Letonya, Moldova, Norveç, Polonya, Romanya, Türkiye ve İngiltere’nin katıldığı ifade edildi.

Açıklamada, tatbikatın amacının Ukrayna silahlı kuvvetlerinin gelişmiş dünya ülkelerinin askeri deneyimlerini benimseme, profesyonel bilgi değişimi, NATO üyesi ülkelerin askeri birlikleri ile karşılıklı seviyenin yükseltilmesi olduğu kaydedildi.

Rapid Trident-2017 tatbikatı iki hafta sürecek.


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Anahtar Kelimeler:
Rapid Trident-2017Ukrayna
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