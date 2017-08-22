Ukrayna’da Türkiye mezunları buluştu

KİEV (AA) –Türkiye’deki üniversitelerde eğitim görüp Ukrayna’ya dönen mezunlar “Türkiye Mezunları Buluşması” ile bir araya geldi.

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından başkent Kiev'de Türkiye mezunları ile iletişimi sürdürmek amacıyla "Türkiye Mezunları Buluşması" gerçekleştirildi.

YTB Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf, Türkiye Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde düzenlenen programla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Son 15 yıldır akraba ve kardeş topluluklardan öğrenci getirildiğini hatırlatan Yusuf, o zamandan bu yana Türkiye’den pek çok yabancı öğrencinin mezun olduğunu söyledi.

Yusuf, bu programla hem mezunlar arasındaki diyaloğu hem de onların Türkiye ile bağlarını tesis etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Kardeş ve gönül coğrafyasındaki ülkelerin kalkınmaları, Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeleri için ülkeye öğrenci getirdiklerini anlatan Yusuf, "Bunlar hem Türkiye’nin bu ülkelerdeki gönüllü elçileri hem de bu ülkelerin Türkiye’deki gönüllü elçileridir. Bunlar ilişkilerin gelişmesi için her iki ülkenin sigortası, barış elçileridir." ifadelerini kullandı.

Hacettepe Üniversitesinde uluslararası ilişkiler bölümünden mezun Ksenia Rogoza, artık Avrupa’nın ilginç olmadığını belirterek, "Türkiye’den mezun olduğum için gayet memnunum. Türkiye çok büyük ve güçlü bir ülke, oradan mezun olmak büyük başarı." dedi.

Kırım Tatarlarından Feliks Karayev, Balıkesir'de turizm işletmeciliği eğitimi aldığını dile getirerek, "Ben her şeyi Türkiye’de öğrendim. Kişiliğim Türkiye’de oluştu. Türkiye'nin insanları bize o kadar yardım etti ki, biz bunu hiç bir zaman unutmayacağız." şeklinde konuştu.

9 Eylül Üniversitesi’nde kamu yönetiminden mezun olan Server Sadıkov ise Türkiye'deki eğitim ile görüş açısının daha da geliştiğini vurguladı. Sadıkov, "Sovyet sonrası bir ülkede yaşarken, yeni, demokratik ve daha çok gelişmiş bir ülkeye geldim. Dolayısıyla her açıdan dünyaya bakışım mutlaka değişmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesinde (ODTÜ) felsefe eğitimi aldıktan sonra Bilkent Üniversitesinde uluslararası ilişkiler bölümünde yüksek lisans yapan Konstantin Shtumpf da Türkiye’deki eğitim hayatının kendisine çok büyük katkı sağladığını ve yeni bir kültüre tanıklık ettiğini anlattı.

Programa Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi Yönet Can Tezel, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Ukrayna Program Koordinatörü Hacı Bayram Bolat da katıldı.