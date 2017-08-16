Ukrayna'daki kamu varlıklarının özelleştirilmesi

KİEV (AA) - ALİ CURA - Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Ukrayna Müdürü Şevki Acuner, Türk iş adamlarına, Ukrayna’da gerçekleştirilecek binlerce kamu varlığının özelleştirilmesinden yararlanmalarını tavsiye etti.

Acuner, Ukrayna’daki özelleştirme çalışmaları hakkında AA’ya açıklamalarda bulundu.

Ukrayna’da devletin sahip olduğu binlerce şirketin kaynakları etkin kullanmadığını ve büyük bir kısmının zarar ettiğini belirten Acuner, IMF ile yapılan mutabakat çerçevesinde stratejik önemine göre devlet için önemi şirketlerin satılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Özelleştirmenin hayata geçirilmesi için Ukrayna’nın geçen yıldan bu yana çalıştığını anımsatan Acuner, hükümetin öncelikle satılacak varlıkları belirlediğini söyledi.

Özelleştirmeleri yönlendirmek amacıyla kurulan özel konseyde görev alan Acuner, yasama yılının başlamasıyla özelleştirme sürecinin hızlanacağını düşündüğünü belirtti.

Ukrayna’da mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde özelleştirmelerin önünde hiçbir engel olmadığına işaret eden Acuner, özelleştirmelerin daha da etkinleştirilmesini ve kolaylaştırılmasını içeren kanun tasarısının Bakanlar Kurulu’ndan geçtiğini, yakın bir zamanda parlamentonun gündemine gelmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Özelleştirme kapsamında satışı düşünülen çok ilginç varlıkların olduğu bilgisini paylaşan Acuner, "Bunlar arasında enerji santralleri, kimyasal ürünler üreten fabrikalar, imalata yönelik şirketler gibi önemli varlıklar yer alıyor." dedi.





- Karadeniz'deki limanlar da özelleştirme planında





Şevki Acuner, Ukrayna’nın Karadeniz’deki limanlarının da özelleştirme planı dahilinde olduğuna dikkat çekerek, limanların kamu-özel ortaklığıyla özelleşeceği bilgisini paylaştı.

Limanlara yönelik özelleştirmelerde kiralama yöntemine de başvurulabileceğini anlatan Acuner, tüm bunlar için yasal düzenlemelerin beklendiğini kaydetti.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından bu yana çok verimli topraklara sahip ülkede tarım arazilerinin satılmadığını dile getiren Acuner, arazilerin satışına yönelik hazırlığın yapıldığını söyledi.

Acuner, tarım arazilerinin ilk etapta yabancı şirketlere satılmasının mümkün olamayacağını ancak kiralanmasına yönelik engelin bulunmadığına dikkat çekti.

Acuner, özelleştirmelerden istifa etmek isteyen yatırımcılara hem EBRD, hem de Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Avrupa Yatırım Bankası’nın (EIB) yardım etmeyi amaçladığını dile getirdi.





- Türk işadamlarına çağrı





Türk yatırımcı ve iş adamlarının Ukrayna’daki özelleştirmelerden yararlanması çağrısı yapan Acuner, şöyle konuştu:

“Türk iş adamlarına tavsiyem ödevlerini çok iyi yapmaları. Ülkedeki yasal ve teknik durumun tespitini çok iyi yapmaları lazım. Bu noktada çok sıkı çalışmaları gerekiyor. Ukrayna'nın geçmişinden gelen bir takım aktiflerin konumu ve piyasa şartları ile ilgili çeşitli sorunlar olabilir. Ama durum tespitini doğru yaparlarsa, uluslararası finans kurumları ile çalışırlarsa korkulacak bir şey olmadığı görüşündeyim. Tam tersine buradaki fırsatları yakalamak bizim Türk iş adamları gibi atılımcı iş adamlarının avantajlı konumda olacağı bir durum."

Tarım sektöründe şimdilik satın alma gerçekleşmese bile özelleştirme sürecinde bir takım fırsatlar olabileceğini kaydeden Acuner, “Türk iş adamlarına, Ukrayna’da liman, lojistik ve mühendislik hizmetleri veren şirketlerin özelleştirme şartlarına yakından bakmalarını tavsiye ederim. Biz de EBRD olarak Türk şirketlerine bilhassa, özellikle yardım etmek isteriz. Çünkü Türkiye ile Ukrayna ilişkileri son derece yakın." ifadelerini kullandı.



