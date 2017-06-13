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Ukrayna'daki Türk iş adamları iftarda buluştu

KİEV (AA) - Ukrayna'da faaliyet gösteren Türk firmalarının temsilcileri ve Türk iş adamları kendileri için düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Türk Ukrayna İşadamları Derneği (TUİD) tarafından başkent Kiev'de gerçekleştirilen...

Ukrayna'daki Türk iş adamları iftarda buluştu

KİEV (AA) - Ukrayna'da faaliyet gösteren Türk firmalarının temsilcileri ve Türk iş adamları kendileri için düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Türk Ukrayna İşadamları Derneği (TUİD) tarafından başkent Kiev'de gerçekleştirilen geleneksel iftar programına Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yönet Can Tezel, Azerbaycan'ın Kiev Büyükelçisi Azer Hudiyev, bazı ülkelerin ticaret ve sanayi odası temsilcileri ile bir grup Ukraynalı iş adamı katıldı.

Büyükelçi Tezel, programda yaptığı konuşmada, dünyanın sıkıntılı bir dönemden geçtiğine dikkati çekti.

Tezel, birlik ve beraberliği sağlaması bakımından ramazan gibi önemli ve manevi bir aya herkesin ihtiyacı olduğunu söyledi.

TUİD Başkanı Burak Pehlivan da Türk iş adamlarının yaptığı yatırımlar, gerçekleştirdiği ticari faaliyetlerle Ukrayna'nın ekonomik gelişimine ve reform sürecine katkıda bulunduğunu belirtti. Pehlivan, "Türk iş dünyasının birlik ve beraberliği hem Türkiye'nin hem de iş yaptığı ülkenin güçlenmesini sağlayacaktır." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
IftarTUİD Başkanı Burak PehlivanTürkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yönet Can TezelUkrayna
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