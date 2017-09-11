Ukrayna'dan Çiygöz kararına tepki

KİEV (AA) - Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Ahtem Çiygöz’e Rus mahkemesi tarafından verilen 8 yıl hapis cezasına tepki gösterdi.

Poroşenko, sosyal medya hesabından, "Yasa dışı olarak özgürlükleri kısıtlayabilirsiniz ancak irade ve gerçek asla yok edilemez. Bir başkasının toprağını da işgal edebilirsiniz ama o kurtarılana dek ayaklarınızın altını yakacaktır." açıklaması yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maryana Betsa da Çiygöz için mücadele etmeyi sürdüreceklerini belirtti. Betsa, verilen kararın işgalcilerin kararı olduğunu kaydederek "Rusya'yı sert bir şekilde protesto ediyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da Rus mahkemesi tarafından yargılanan Çiygöz, 8 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.



