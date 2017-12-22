Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinden arşiv sergisi

ANKARA (AA) - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha'nın ev sahipliğinde Türkiye-Ukrayna arasında diplomatik ilişkilerin 25. yılı ile iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin 100. yıl dönümü dolayısıyla sergi düzenlendi.

Ankara Palas Devlet Konukevi'nde düzenlenen sergiye, Büyükelçi Sybiha ve Dışişleri Bakanlığı Doğu Avrupa, Kafkasya ve Orta Asya Bölge Müdürü Büyükelçi Şefik Vural Altay'ın yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi katıldı.



Büyükelçi Sybiha, burada yaptığı konuşmada, bu yıl Türkiye ile Ukrayna arasındaki diplomatik ilişkilerin 25. yılını kutladıklarını fakat ilişkilerin temelinin çok daha eskiye dayandığını ifade etti.

Türkiye'nin, 25 yıl önce bağımsızlığını kazanan Ukrayna'yı daima desteklediğini ve bu desteğini şu anda da sürdürdüğünü söyleyen Sybiha, Türkiye'ye teşekkür etti.

Dışişleri Bakanlığı Doğu Avrupa, Kafkasya ve Orta Asya Bölge Müdürü Büyükelçi Altay da büyük emeklerle düzenlenen serginin önemine dikkati çekerek, serginin iki ülke tarihine dayandığını ifade etti.

Altay, sergilenen arşiv belgelerinin iki ülke arasındaki dönemin tarihi ilişkilerine ışık tuttuğunu belirtti, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Serginin grafik çalışmalarını yapan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Fahri Fuat, sergide 1918-1921 yıllarına ait arşiv belgelerinin yer aldığını söyledi. Fuat, arşiv belgelerinin orjinallerinin yanı sıra Türkçeleştirilmiş nüshalarına da sergide yer verildiğini belirterek, sunulan belgelerin diplomatik ilişkilerin yanı sıra ülkelere ait sosyal ve kültürel yapılara ilişkin bilgileri de içerdiğini dile getirdi.

Ukraynalı Büyükelçi Sybiha, konuşmasının ardından Büyükelçi Altay ve Fuat'a plaket takdim etti.

Sergiye katılan konuklar, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Osmanlı Arşivi ve Ukrayna Devlet Arşivlerinde yer alan belgeleri inceleyerek bilgi aldı.