KİEV (AA) - Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Kırım ve Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas'ın geri alınması için önceliklerinin barışçıl ve diplomatik yollar olduğunu söyledi.

Ukrayna’nın bağımsızlığının 26. yıl dönümü dolayısıyla başkent Kiev’deki Bağımsızlık Meydanı’nda askeri geçit töreni düzenlendi. Törene, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile ABD Savunma Bakanı James Mattis'in de aralarında bulunduğu bazı NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları katıldı.

Devlet Başkanı Poroşenko törende yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın bağımsızlığının 26. yılında başarılı bir şekilde Avrupa Birliği (AB) ile ortaklık anlaşmasının imzalandığını hatırlattı. Moskova'nın, Ukrayna’nın AB sürecini engellemeye çalıştığını savunan Poroşenko, AB ve NATO üyesi olmayı hedeflediklerini bildirdi.

Rus saldırganlığı sonucu ülkesinde 10 binden fazla Ukraynalının hayatını kaybettiğini söyleyen Poroşenko, "Bu Kremlin'in ayıbıdır. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız ve affetmeyeceğiz.” dedi.

Rusya'nın Ukrayna'nın bağımsızlığına yönelik saldırılarının ilk olmadığını anımsatan Poroşenko, Ukrayna ordusunun daha da güçlendiğine ve NATO standartlarında modernizasyonunun devam ettiğine dikkat çekti.

Poroşenko, "Ukrayna, saldırgana (Rusya) sert askeri cevap vermeye hazır. Ancak bizim Donbas ve Kırım’ın geri dönüşü için önceliğimiz barışçıl, diplomatik, politik ve hukuki yollardır." ifadelerini kullandı.

Geçit törenine yaklaşık 4 bin 500 asker katıldı. Meydanın yanında hazırlanan özel alanda da tank, top ve füze savunma sistemlerinden oluşan askeri zırhlı araçlar sergilendi.



