Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Fener hora feneri Şarköy
Korsan servis uyarısı
Korsan servis uyarısı
Borsa rekor kırdı
Borsa rekor kırdı
Endeks yüzde 0,76 arttı
Endeks yüzde 0,76 arttı
Tatil öncesi dikkat!..
Tatil öncesi dikkat!..
33 öğretim üyesi alınacak
33 öğretim üyesi alınacak

Ukrayna'nın doğusunda ateşkes ihlali

- AGİT, Donbas'ta yeni eğitim-öğretim yılı nedeniyle 25 Ağustos'ta başlayan ateşkesin 600'den fazla kere ihlal edildiğini bildirdi

Ukrayna'nın doğusunda ateşkes ihlali

KİEV (AA) - Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Başkan Yardımcısı Aleksandr Hug, Donbas'ta okulların açılması nedeniyle 25 Ağustos'ta ilan edilen ateşkesin bugüne kadar 600'den fazla kez ihlal edildiğini söyledi.

Unian haber ajansına göre, Hug, Dnipro şehrinde düzenlediği basın toplantısında misyonun Donbas'taki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalarda sivillerin zarar gördüğünü belirten Hug, yıl başından bu yana bölgede çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiğini veya yaralandığını belirtti.

Donbas'ta tarafların yeni eğitim-öğretim yılı nedeniyle üzerinde karara vardığı ateşkesin ihlal edildiğini aktaran Hug, "Misyon, bu sabaha kadar ateşkesin 600'den fazla kez ihlal edildiğini tespit etti." dedi.

Belarus'un başkenti Minsk'te yapılan Üçlü Temas Grubu toplantısında Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların tarafları 25 Ağustos'tan başlamak üzere yeni eğitim-öğretim yılı nedeniyle ateşkes sağlanması üzerinde anlaşmıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AGİTAteşkesIhlalUkrayna'nın Doğusu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5