Ukrayna'nın doğusunda ateşkes ihlali

KİEV (AA) - Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Başkan Yardımcısı Aleksandr Hug, Donbas'ta okulların açılması nedeniyle 25 Ağustos'ta ilan edilen ateşkesin bugüne kadar 600'den fazla kez ihlal edildiğini söyledi.

Unian haber ajansına göre, Hug, Dnipro şehrinde düzenlediği basın toplantısında misyonun Donbas'taki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalarda sivillerin zarar gördüğünü belirten Hug, yıl başından bu yana bölgede çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiğini veya yaralandığını belirtti.

Donbas'ta tarafların yeni eğitim-öğretim yılı nedeniyle üzerinde karara vardığı ateşkesin ihlal edildiğini aktaran Hug, "Misyon, bu sabaha kadar ateşkesin 600'den fazla kez ihlal edildiğini tespit etti." dedi.

Belarus'un başkenti Minsk'te yapılan Üçlü Temas Grubu toplantısında Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların tarafları 25 Ağustos'tan başlamak üzere yeni eğitim-öğretim yılı nedeniyle ateşkes sağlanması üzerinde anlaşmıştı.