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Ukrayna’nın doğusundaki çatışma

- AGİT, Donbas’taki çatışmalardan dolayı 3 sivilin öldüğünü, 3 sivilin de yaralandığını duyurdu

Ukrayna’nın doğusundaki çatışma

KİEV (AA) - Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalarda son bir hafta içinde 3 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil de yaralandı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Başkan Yardımcısı Aleksandr Hug, Donbas’ta Ukrayna birlikleri ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasındaki çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çatışmanın taraflarının yerleşim birimlerine silah yerleştirdiğini aktaran Hug, söz konusu yerlerin ateş altında kaldığını ifade etti. Hug, “Son bir hafta içinde misyon 3’ü ölü 3'ü yaralı olmak üzere toplam 6 sivilin çatışmaların kurbanı olduğu kayıtlara geçmiştir.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Hug, bölgede ateşkes ihlallerinin önceki haftaya göre yüzde 55 arttığına dikkati çekti.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Donbas'ta hükümet yanlısı güçler ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında 2014'te çatışmaların başlamasından bu yana 2 bin 700'ü sivil 10 binden fazla kişi öldü, yaklaşık 24 bin kişi yaralandı.

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AGİTUkrayna'nın Doğusu
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