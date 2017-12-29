Ukrayna'nın doğusundaki esir değişimi

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’nın doğusundaki ihtilafın sona erdirilmesine dönük gayretlerin bir parçası olarak yaklaşık 300 kişilik bir esir değişimi gerçekleştirilmiş olmasını memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna’nın doğusundaki ihtilafın sona erdirilmesine dönük gayretlerin bir parçası olarak yaklaşık 300 kişilik esir değişimi gerçekleştirilmiş olmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.



Bu mutabakata ulaşılmasında emeği geçen tüm kesimlerin tebrik edildiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne verdiğimiz desteği yineliyor, ilgili tarafların Minsk Antlaşmaları uyarınca atacakları ilave adımlar temelinde Ukrayna’nın doğusundaki çatışmaların bir an evvel kalıcı şekilde sona ermesini diliyoruz. Türkiye bu yöndeki gayretlere aktif desteğini önümüzdeki dönemde de sürdürecektir."