MUĞLA (AA) - OSMAN AKÇA - Doğal güzellikleri, denizi ve Kadın Azmağı Deresi ile büyüleyen Muğla'nın Ula ilçesi, tapınağa benzeyen kaya mezarlarıyla da dikkati çekiyor

Akyaka Mahallesi'ndeki Kadın Azmağı Deresi kıyısında yer alan ve Karya Bölgesi'nin başta gelen mezar tiplerinden olan kaya mezarları, tatil için Akyaka'ya gelen ziyaretçilerin uğrak yerlerinden. İlçeye gelen yerli ve yabancı turistler, İyon düzeninde yapılan kaya mezarlarına ilgi gösteriyor.

Sratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akyaka'daki kaya mezarların milattan önce 4. yüzyıla ait İyon düzeninde yapılan mezar örneklerinden olduğunu söyledi.

Aynı dönemde, Bodrum'da Mausoleum ve Labranda'daki Zeus Tapınağı'nın benzer şekilde İyon düzeninde yapıldığına dikkati çeken Söğüt, antik dönemde limanlar ile iç kısımlar arasında mimari ve kültürel farklılıkların uyumlu olduğunu anlattı.

- "Bölgenin en güzel mezar örnekleri"

Söğüt, Akyaka'nın (Idyma) Hititler dönemindeki adının Utima olduğunu belirterek, "Hitit askerleri günümüzden yaklaşık 3 bin 250 yıl önce Stratonikeia üzerinden Akyaka'ya gelmişti. Bu bölgenin tarihi ve kültürel zenginliği eşsizdir. Buralar, görülmesi gereken yerler. Akyaka sahilde bulunan kaya mezarları, bu bölgede Kaunos'dan sonra görebileceğimiz en güzel mezar örnekleridir." dedi.

İstanbul'dan yaşarken 10 yıl önce çok etkilendiği Akyaka'ya yerleşen Feridun Gürçel, tatilcilerin özellikle tarihi yerlere ve kaya mezarlarına yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Bölgede çadır kurarak kamp yapan Atakan Önsoy ise Akyaka'nın denizinin, plajının ve tarihi alanlarının çok güzel olduğunu belirtti.

Bölgenin ilk bu kadar güzel olduğunu düşünmediğini anlatan Önsoy, "Gezmeye çıkmıştık. Şans eseri tabelada kaya mezarlarını gördük, buraya geldik. Aklım almıyor gerçekten. Sonradan buraya koymuşlar gibi. O dönemin zenginlerinin mezarlarıymış." ifadesini kullandı.