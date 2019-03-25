Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda dünya mersin food istanbul
Zam haberi asılsız
Zam haberi asılsız
Tarımın Ajandası
Tarımın Ajandası
Bal kimlik kazanıyor
Bal kimlik kazanıyor
İngiltere'de tanıtıldı
İngiltere'de tanıtıldı
Termal turizmde hedef Rusya
Turizmde hedef Rusya

Ulaşımda elektrifikasyon Almanya'ya en az 120 milyar avroya mal olacak

Almanya'nın yanmalı motorları bırakarak 2030'a kadar elektrikli ulaşıma geçmesinin ülke ekonomisine en az 120 milyar avroya mal olması bekleniyor

Ulaşımda elektrifikasyon Almanya'ya en az 120 milyar avroya mal olacak
banner17

Almanya'nın yanmalı motorları bırakarak 2030'a kadar elektrikli ulaşıma geçmesinin ülke ekonomisine en az 120 milyar avroya mal olması öngörülüyor.

Alman hükümetinin, uzmanlardan oluşturduğu bir komisyon tarafından hazırlanan taslak rapora göre, Almanya’nın yanmalı motorları bırakıp elektrikli ulaşıma geçmesi ülkeye pahalıya mal olacak.

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt’ın gündeme getirdiği taslak rapora göre, ülkede otomobiller ve kamyonlara yönelik şarj istasyonları kurulması için 25 milyar avro, yerel ulaşımın genişlemesi için 14,5 milyar avro, yeni bisiklet ve yaya yolları için de 18 milyar avroya ihtiyaç duyulacak.

Hükümet tarafından yapılacak diğer yatırım ve verilecek teşviklerle birlikte maliyetin toplamda en az 120 milyar avro olması hesaplanıyor.

Otomobillerin yakıt tüketimi konusunda verimliliğinin artmasına karşın ulaşım sektöründe büyümeden dolayı karbon emisyonunun 1990’dan beri düşmediği belirtilen raporda, uzmanların, "ülkenin, karbon emisyonunu düşürmek için elektrik hareketliliğe yatırım yapmasını" tavsiye ettiği kaydedildi.

Raporda, Paris İklim Anlaşması'nda yer alan "karbon emisyonunun 1990’daki seviyesinden yüzde 42 düşmesi" hedefinin başarılması için ülkede ulaşım sektöründe karbon emisyonunun fiyatlanması gerektiği, bunun da ülkede petrol fiyatlarını litre başına 20 ve 85 sent arasında artıracağı aktarıldı.

Söz konusu komisyon, bugün son kez toplanacak. Raporun son halinin bu hafta kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

 

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
UlaşımPahalıElektrikli OtomobillerAlmanya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5