Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Aliyev'le görüştü

BAKÜ (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Aliyev, Cumhurbaşkanlığı konutundaki kabulde, Bakü'de düzenlenen Uluslararası Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri Fuarı'na (BAKUTEL) Türk şirketlerinin her yıl geniş katılım sağlamasının kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Aliyev, iki ülkenin ulaştırma ve iletişim alanlarında yakın iş birliği içerisinde olduğunu hatırlatarak "Bizi birleştiren ulaştırma ve iletişim koridorlarını maksimum düzeyde net projelerle temin etmemiz lazım. Bunu da başarıyoruz. Ekim sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla açılışını yaptığımız proje (Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu) birlikte başlattığımız girişimlerin iyi sonuçlar doğurduğunu gösterdi. Ulaştırma ve iletişim alanlarında da çok iyi olanaklar var." dedi.

Bakan Arslan da Aliyev ve Erdoğan'ın liderliğinde Azerbaycan ve Türkiye'nin bölgede yapacağı çok iş olduğunu söyledi.

Arslan, BAKUTEL 2017 fuarına 20'den fazla ülkeden 190'dan fazla şirketin katıldığını hatırlatarak böyle önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptıkları için Aliyev'i kutladı.



