Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan Gürcistan'da

TİFLİS (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, tarihi İpekyolu'nun canlandırılması için "Tek Kuşak Tek Yol" girişiminin son derece önemli olduğunu vurgulayarak "Bu proje dünya genelinde 60'ten fazla ülkeyi kapsayan, dünya nüfusunun 4,5 milyarını ifade eden çok önemli bir proje." dedi.

Arslan, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen 2. Tiflis İpekyolu Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Tek Kuşak Tek Yol" girişiminin, ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel alanlarda birbiriyle bağlantılı yepyeni bir sistemin tesisi anlamına geldiğini söyledi.

"Bu proje dünya genelinde 60'ten fazla ülkeyi kapsayan, dünya nüfusunun 4,5 milyarını ifade eden çok önemli bir proje." diyen Arslan, Türkiye için çok büyük önem arz eden projenin, siyasi ve ekonomik iş birliğine dayalı sistemle bölgede istikrar ve refah temelli yeni bir döneminde kapılarını aralayacağını kaydetti.

Arslan, Asya ile Avrupa arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin süratle derinleştiği bir dönemin yaşandığını, Çin ile Avrupa arasında ticaret akışının artarak devam edeceği düşünüldüğünde 2025 yılında bu rakamın 740 milyar dolara ulaşmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Türkiye'nin demir ve karayollarında yanı sıra denizcilikte 2023 hedeflerini belirlediğinin altını çizen Arslan, "Bölünmüş yollarımızı yaklaşık 4 katına çıkarttık, sıcak asfaltımızı 4 katına çıkardık ve Asya ile Avrupa arasında uluslararası taşıma koridorlarına hizmet edecek, yüksek hızlı trenler dahil olmak üzere 2 kıtayı birleştiren tünellerle köprüler yaptık." dedi.

Arslan, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye'nin bugüne kadar koridor konusunda birlikte çalıştığını, Asya ile Avrupa arasında bu güzergah üzerindeki bütün ülkelerle de işbirliği yapıldığını kaydetti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, bir soru üzerine "Tek Kuşak Tek Yol" girişiminde sadece Çin'den ya da başka bir ülkeden beklenti içine girmenin doğru olmadığı yanıtını verdi.

Arslan, şöyle konuştu:

"Elbette sadece altyapı yetmez. İstediğiniz kadar başarılı bir altyapı yapın, bunu sağlıklı işletemiyorsanız, sınır geçişlerinde sıkıntı yaşıyorsanız zaten başarısız olduğunuz anlamına gelir. O yüzden biz gerek bölgesel gerek bu güzergah üzerindeki ülkeler ile zaten mutabakat zabıtlarıyla anlaşmalar, görüşmeler yapıyoruz. Herhangi bir problem çıktığında oluşturduğunuz üst düzey heyetler anında müdahale etsin, anında çözümler üretsin. Bu çok çok önemli."

Türkiye'de kamu yatırımlarının yaklaşık yüzde 30 ila 35'inin ulaştırmaya ayrıldığı belirten Arslan, "Bugüne kadar yaklaşık 16,5 milyar dolarlık PPP (kamu özel ortaklığı) modeli yatırım yaptık, şimdi fiilen devam eden işlerimizin finansal bedeli yaklaşık 25 milyar avro." diye konuştu.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan'ın Gürcistan temasları devam ediyor.