Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan:

SAKARYA (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Yüksek Hızlı Tren çalışmalarına ilişkin, "Hedefimiz, önümüzdeki yıl sonunda Pendik'ten sonrasını da bitirdiğimizde Sakarya'daki sanayinin ürettiği ürünlerin Avrupa'ya kesintisiz gidebilme şansı olacak. Bununla da yetinmiyoruz, ayrıca demiryolu olarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden de Avrupa'ya ikinci bir hat yapılacak, onun da çalışmalarını yürütüyoruz." dedi.

Arslan, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu'nu ziyaret etti.

Anı defterinin imzalanmasının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Vali Balkanlıoğlu, Sakarya'nın ulaşım arterlerinin üzerinde bulunduğunu söyledi.

Kentte bakanlık tarafından yapımı devam eden yatırımların bulunduğunu anlatan Balkanlıoğlu, "Devlet, Sakarya'ya kesenin ağzını açmış. Yatırım ve ulaşım anlamında her şey yapılmaya devam ediyor. Milli gururumuz olacak milli trenimizin burada yapılması bizi daha da sevindirecek." şeklinde konuştu.

Sakarya'da olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Bakan Arslan da bakanlık olarak 15 yıldır baş döndürücü hamlelerle ulaştırmanın her alanında çok mesafe katettiklerini anlattı.

Yatırımlardan 81 ilin de nasibini aldığını ve almaya devam edeceğini aktaran Arslan, "Sakarya'nın diğerlerine göre belki bir avantajı var. Sakarya bir kavşak konumunda. Doğuya, batıya, kuzeye, güneye çok kısa mesafede ve ulaştırmanın her türü ile erişebilme ulaşabilme ve sanayiye, endüstriye ulaştırma alt yapıları anlamında lokomotiflik etme şansı var. Biz de bu şansın çok daha ileriye taşınması adına bakanlık olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bunu Sakaryalı hemşehrilerimizin bilmesinde fayda var. Yollar anlamında bütün yolları, il yolları ve devlet yolları eksiksiz sıcak asfalt olan tek ilimiz Sakarya ancak bununla yetinmeyip, bunu denizle buluşturmak adına Karasu'da yaptığımız liman çok önemli. Sakarya'yı taşımacılık anlamında denizle buluşturacak." ifadelerini kullandı.

- Yüksek Hızlı Tren çalışmaları

Arifiye merkezli gerek Ankara gerekse İstanbul istikametinde erişimi sağlayan Yüksek Hızlı Tren ile ilgili etap etap çalışmaların ileriye taşındığı bilgisini veren Arslan, "Arifiye'deki istasyon da bu sene sonunda bitmiş olacak. Şehir merkezinin Arifiye üzerinden İstanbul'a Ankara'ya demir yolu bağlantısı da çok çok önemli. Hedefimiz, önümüzdeki yıl sonunda Pendik'ten sonrasını da bitirdiğimizde Sakarya'daki sanayinin ürettiği ürünlerin Avrupa'ya kesintisiz gidebilme şansı olacak. Bununla da yetinmiyoruz, ayrıca demir yolu olarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden de Avrupa'ya ikinci bir hat yapılacak, onun da çalışmalarını yürütüyoruz. O da Akyazı'dan başlamış olacak ve böylece Adapazarı'na ilave ikinci bir demir yolu güzergahı kazandırılmış olacak." şeklinde konuştu.

- Karasu Limanı

Karasu Limanı ile ilgili demir yolu bağlantı çalışmaları kapsamında ikmal ihalesi sürecinin ilerlediğini dile getiren Arslan, şöyle devam etti:

"Zemin çok sıkıntılı çıktı. Bununla da yetinmeyip, Sakarya'yı Karasu, Ereğli ve Bartın'daki limanlara da bağlayacak ayrıca bir demiryolu projesi çalışmamız var. Projeler bitmek üzere. Onu da yatırım programı ile ilişkilendirdiğimizde Adapazarı sadece karayollarıyla değil demiryollarıyla da her şeye erişmesi konusunda önemli bir mesafe katedecek ve ulaştırma türlerinin hepsini birbirleriyle entegre etmiş olacağız. Bu Sakarya açısından çok önemli olduğu gibi ülkemiz açısından da çok önemli. Sakarya'nın merkez konumu nedeniyle trafiğinin gittikçe sıkıştığını ve yolları yetersiz hale gelmeye başladığını biliyoruz. Buna bir çözüm olarak da Karadeniz Sahil Yolu'nun da kentin kuzeyinden Karadeniz'e paralel olarak da Şile Ağva İstanbul'a kadar gitmesi konusunda proje çalışmaları devam ediyor."

- "Sakarya'da yaptığımız yatırımların maliyeti 5 milyar 346 milyon liradır"

Bakan Arslan, kente bakanlık tarafından yapılan yatırımlar hakkında bilgi vererek, şu ana kadar Sakarya'da, AK Parti hükümetlerinde 2003 yılının başından beri yaptıkları yatırımların maliyetinin 5 milyar 346 milyon lira olduğunu vurguladı.

Sadece karayolları anlamında şu anda yapımı devam eden projelerin maliyetinin 3,3 milyar lira olduğunu belirten Arslan, "Bunun da 1,7 milyar lirası ödenmiş durumda. İnşallah bu hamle giderek devam edecek. Haberleşme alanında da 2002'de geniş bant internet abonesi Sakarya'da hiç yokken bugün 777 bin abonesi var. Milli Eğitim Bakanlığı'na verdiğimiz derslik çerçevesinde ADSL'e kavuşturduğumuz okul sayısı da 89'dan 478'e çıkmış durumda. Bu konuda destek vermeye devam ediyoruz." dedi.

TÜVASAŞ'ın bakanlık ve Sakarya için çok önemli olduğunu, geçmişten bugüne demiryolu taşımacılığı anlamında TCDD'ye çok destek verdiğini kaydeden Arslan, ülkenin özellikle ileri teknoloji yerli ve milli ürünler üretimi noktasında TÜVASAŞ'ın çok önemli fonksiyonu bulunduğunu, onu da yerine getireceğini, bakanlık olarak her türlü desteği verdiklerini bildirdi.

Bakan Arslan, ülke genelinde çok güzel şeyler olduğuna değinerek, "Ülkemizin yarınının bugününden güzel olması noktasında inancımız tam. Elimizden gelen gayreti hep göstereceğiz. Gecemizi gündüzümüze katacağız. Çok güzel şeyler oluyor. Sakarya'da sadece 133 kilometre bölünmüş yol varken bugün 344 kilometre bölünmüş yol var. 520 kilometre sıcak asfaltlı yol var. Çok yaptık artık yeter demiyoruz. Devamını da yapacağız." diye konuştu.



