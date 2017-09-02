Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Kars'ta:

KARS (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Gönül coğrafyamızda, dünyanın neresinde olursa olsun, birileri bizden medet umuyorsa onlara el uzatmak, onlara el uzatabilecek büyüklükte, cesamette, güçlülükte olmak, işte sizinle birlikte yapmaya çalıştığımız bu." dedi.

Arslan, Kurban Bayramı dolayısıyla geldiği baba ocağı Kars'taki Harakani Havaalanı'nda, Kars Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, partililer ve vatandaşlarca karşılandı.

AK Parti Kars İl Başkanlığındaki bayramlaşma programına katılan Arslan, burada partililerle tek tek tokalaşıp bayramlarını tebrik etti.

Arslan, AK Parti hükümetleri olarak 16 yıldır Kars'a ve ülkeye çok şey yaptıklarını, daha da yapacaklarını dile getirerek, AK Parti'de eski-yeni olmadığını, bir aile olma bilinciyle hizmet ettiklerini söyledi.

Arakan'daki katliamdan dolayı bu bayramı çok farklı yaşadıklarını belirten Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arakan'da Müslümanlar, yerlerinden yurtlarından ediliyor, aç sefil bırakılıyor, yoksulluğa, açlıktan ölüme terk ediliyor. Bunun adı soykırım. Ne yazık ki, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Arakan'da da Müslümanlar zulme uğruyor, mezalim uygulanıyor, soykırım ile yok edilmeye çalışılıyor. Arakan kim? Arakan neresi? Binlerce kilometre uzakta bir yer olabilir. Türkiye Cumhuriyeti bundan yüz sene önce istikbal ve istiklal mücadelesi verirken dualarıyla, destekleriyle yanımızda olanlar, parmaklarındaki alyansları, boynundaki altınları çıkarıp bize gönderen, Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'nda muzafferiyetle çıkabilmesi adına yanımızda olanlardır. Onlar şimdi bizden medet umuyor, yardım istiyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Mazlumun yanında olmalıyız, mağdurun yanında olmalıyız. Mezalimle karşı karşıya olanlara destek olmalıyız. Dünyanın neresinde olursa olsun, uyuyan dünyayı uyandırmalıyız. Daha doğrusu uyuyan Birleşmiş Milletler'i (BM) harekete geçirmeliyiz." sözünü anımsatan Arslan, bu sözün bugün çok daha anlamlı olduğuna vurgu yaptı.

- "Dünyanın neresinde olursa olsun, medet umana el uzatmak gerekir"

Arslan, bu nedenle Türkiye'nin daha güçlü olması gerektiğini, bu şekilde daha çok başarılı olunacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bize düşen daha iyi işler yapmak, Türkiye'yi çok daha güçlü hale getirmek. Türkiye çok daha güçlü hale gelmeli ki dünyanın neresinde olursa olsun, ister Somali'de, ister Lübnan'da, ister Filistin'de, ister Libya'da, isterse Arakan'da bir mağdur, bir mazlum varsa el uzatalım, sahip çıkalım, destek olalım, dünyayı harekete geçirelim, onlara sahip çıkmalarını sağlayalım. O yüzden üzerimize düşen sorumluluk sadece 80 milyona hizmet etmek değildir. Gönül coğrafyamızda, dünyanın neresinde olursa olsun, birileri bizden medet umuyorsa onlara el uzatmak, onlara el uzatabilecek büyüklükte, cesamette, güçlülükte olmak gerekir, işte yapmaya çalıştığımız bu."

Bakan Arslan, parti binasından çıkışında da kendisini bekleyen partililerle tek tek bayramlaştı.