Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Kars'ta

KARS (AA) - Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars Harakani Devlet Hastanesinde hasta ve hasta yakınlarını ziyaret etti.

Dün bayramlaşma programına katılmak üzere baba ocağına gelen Arslan, bugün ilk olarak İl Jandarma Komutanlığında askerlerle bir araya gelerek bayramlaştı.

Daha sonra Harakani Devlet Hastanesine geçen Bakan Arslan, hastane yönetimini ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Arslan, servislere çıkarak hasta ve hasta yakınlarıyla bayramlaştı. Hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Arslan, bazı hastalarla sohbet etti.

Arslan, ziyaretin ardından Harakani Havalimanı'na geçerek Ankara'ya hareket etti.