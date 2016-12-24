Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan Manisa’da:

MANİSA (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Manisa’da 80 yılda 76 kilometre bölünmüş yol yapılmışken AK Parti hükümetleri döneminde 375 kilometreye yol yapıldığını belirterek asfalt yatırımlarında 5 katlık bir büyümenin görüldüğünü belirtti.

Arslan, Manisa programı kapsamında Soma ilçesine geçerek Madenci Şehitliğini ziyaret etti.

Şehit madencilerin mezarlarına karanfil bırakarak dua eden Bakan Arslan, Soma Çevre Yolu açılış törenine katıldı.

Törendeki konuşmasında projenin 10,5 kilometrelik yolun Soma trafiğini rahatlatacağını, ilçenin yaşam kalitesini yükselteceğini dile getiren Arslan, 4 şeritli bölünmüş yolun, 3 köprülü kavşak ve 2 hemzemin kavşakla birlikte 80 milyon liraya mal olduğunu aktardı.

Arslan, "Sadece Manisa’yı dikkate alırsanız 80 yılda 76 kilometre bölünmüş yol yapılmışken AK Parti döneminde 375 kilometre bölünmüş yol yapmış durumdayız. 70 kilometre sıcak asfaltı 350 kilometreye çıkartarak 5 kat artırmış durumdayız. Sadece karayollarına 1,5 milyon liraya yakın yatırım yapmış durumdayız. Manisalıların bize verdiği desteği düşünürseniz çok değildir, biz daha fazlasını yapmaya devam ediyoruz, edeceğiz" dedi.

İstanbul-İzmir Otoyol Projesi'nin İstanbul'dan çok Manisa'nın projesi olduğunu, yolun 112 kilometresinin kentten geçtiğini anlatan Arslan, "Bugün açılışı yapılacak çevre yolu ile birlikte Bergama’dan Ege Denizi'ne, Çandarlı’ya, Aliağa’ya eriştiğimizde bu bölgemizi cazibe merkezi haline getireceğiz" dedi.

Manisa’da, Karayollarının 16, Devlet Demiryollarının 4 projesinin olduğunu bildiren Arslan, Demirci-Gördes arasındaki 55 kilometrelik yolu A sınıfına çevirmek için projesini yaptıklarını, kısa sürede hizmete sunacaklarını, Kula ve Alaşehir arasındaki 70-80 kilometrelik yolun da A sınıfına ulaşması için çalışmaların yapıldığını belirtti.

- "Çelme takmak isteyenler"

Konuşmasında Soma’daki maden faciasında şehit olan madencileri ve onların nezdinde tüm şehitleri rahmetle andıklarını belirten Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle bugünlerde ülke bu kadar büyürken, birlik beraberlik içinde dünyada söz sahibi haline geliyorken, mazlumların ve mağdurların umudu olurken çelme takmak isteyenler de boş durmuyorlar. Hangi terör örgütü olursa olsun onlar da maşa olarak kullanılanlar da bilsinler en büyük hainliği 15 Temmuz'da yaptılar.

Bu millet din, dil, mezhep ayrımı yapmadan, Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Manisa’da da, Soma’da da 81 ilde meydanlara çıktı ve kendi iradesinin temsilcilerine sahip çıktı, dünyaya ve hainlere ders verdi. Üç ders verdi. '100 sene önce kurtuluş mücadelesi verirken hangi şuurla meydanlara çıktıysa ben 100 sene sonra aynı şuurla meydanlardayım' dedi. İkinci dersi dünyaya verdi, 'Büyümeye devam edeceğiz, mağdurların yanında olacağız' dedi. 'Ördüğünüz bir çorap varsa o çorabı başınıza geçireceğim' dedi. Üçüncü olarak da 'Dünyadaki mağdurlar ve mazlumlar, birlik beraberlik içinde hareket ederseniz hiç şüpheniz olmasın ki kimse sizinle baş edemez, 15 Temmuz'da olduğu gibi' dedi."

Tören sonrası Bakan Arslan, Vali Mustafa Hakan Güvençer ve AK Parti Manisa milletvekilleri, yolun açılış kurdelesini kesti.



