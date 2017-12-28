Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan Tekirdağ'da

TEKİRDAĞ (AA) - Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul-Avrupa Hızlı Tren Projesi'nin Tekirdağ'dan, Çerkezköy'den, Çorlu'dan geçeceğini belirterek, "Bu sene ocak ayında geldiğimizde onun da sözünü vermiştik, ihale sürecini başlattık." dedi.

Arslan, Tekirdağ-Muratlı Çevre Yolu ve Kapaklı-Saray Çevre Yolu açılışı ile Tekirdağ-Hayrabolu Yolu temel atma törenlerine katıldı.

Törede konuşan Arslan, iki projenin toplam maliyetinin 224 milyon lira olduğunu bildirdi.

Tekirdağ'ın ülke için önemli bir kavşak noktası olduğunu vurgulayan Arslan, "Tekirdağ parlayan bir yıldız. Bunu düşünerek Tekirdağ'ın bölünmüş, sıcak asfalt yollarla bezenmesi ve ulaştırma ağları standardının yükseltilmesi, konforlu hale gelmesi adına Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, Başbakanımızın önderliğinde 15 yıldır çok işler yaptık ve bundan sonra da sizlerle birlikte çok şey yapacağız." diye konuştu.

Bakan Arslan, yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nü Cumhuriyetin 100. kuruluş yılında açmayı planladıklarını hatırlatarak, şunları söyledi:

"1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden hem Tekirdağ'ı hem Trakya'yı hem de Avrupa'yı Ege'ye, Batı Akdeniz'e bağlamakla ilgili önemli hedefimiz, rüyamız vardı. Bizim farkımız, hayal edip rüya görmekle kalmıyoruz, hayal edip gerçekleştiriyoruz. Bu sene 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temelini attık. Sadece köprünün yapılmasıyla ilgili 2 kuru havuz yapıyoruz ki 2 futbol sahası büyüklüğünde. Proje bütün hızıyla devam ediyor."

İstanbul-Avrupa Hızlı Tren Projesi'nin Tekirdağ'dan, Çerkezköy'den, Çorlu'dan geçeceğini belirten Arslan, "Bu sene ocak ayında geldiğimizde onun da sözünü vermiştik, ihale sürecini başlattık. Hızlı tren olarak inşallah Avrupa'ya Tekirdağ'ı bağladığımız gibi Bakü-Tiflis-Kars ile birlikte Tekirdağ'da üretilen ürünleri Orta Asya'ya Uzak Doğu'ya kadar gönderebilecek hale geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından iki yolun açılışı gerçekleşti. Bakan Arslan, yeni yapılan yolda bir süre araç kullandı.

- "Dünyadaki mazlumlar Türkiye'yi umut olarak görüyor"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Tekirdağ-Muratlı Çevre Yolu'nun temel atma törenindeki konuşmasında da her hizmeti millet için yaptıklarını, halka hizmeti Hakk'a hizmet olarak gördüklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Tunus, Çağ ve Sudan gezisine katıldığını hatırlatan Arslan, dünyadaki mazlumların güçlenen ve büyüyen Türkiye'yi ve liderini umut olarak gördüğünü vurguları. Arslan, "İnşallah biz ülkemizi daha ileriye taşırken dünyadaki mazlumlara, mağdurlara da her zamanki gibi destek olacağız, her zamanki gibi onların umudu olmaya devam edeceğiz." dedi.

Her iki törende Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Ayşe Doğan ve Metin Akgün, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz,Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Yüksel, Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal ile çok sayıda protokol üyesi, muhtarlar ve vatandaşlar hazır bulundu.

Bakan Arslan, açılış ve temel atma törenlerinin ardından kentten ayrıldı.