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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan İstanbul Havalimanı açıklaması

-"Kademeli olarak gerçekleştirilen taşıma işlemi 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla hızlandırılacak ve yolcu konforundan taviz verilmeden Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na uçak seferleri ve yer hizmetleri kademeli taşınacaktır"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan İstanbul Havalimanı açıklaması
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İSTANBUL (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'na kademeli olarak gerçekleştirilen taşıma işleminin 1 Ocak itibarıyla hızlandırılacağını, yolcu konforundan taviz verilmeden Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na uçak seferleri ve yer hizmetlerinin kademeli olarak taşınacağını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı 29 Ekim 2018 tarihinde hizmete girdiği, 1 Kasım itibarıyla havalimanından uçuşların başlatıldığı belirtildi.

İlk etapta günde 10 sefer gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı’nda 10 Aralık itibarıyla yeni seferler konulduğu aktarılan açıklamada, "Yıllık 70 milyona yakın yolcunun kullandığı Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na yapılan taşıma işleminin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi ve taşıma sonrasında yolcu konforunda herhangi bir aksaklık yaşanmaması amacıyla bu süreç kademeli olarak yapılmaktadır. Bu büyüklükteki bir operasyonun gerçekleştirilirken hava yolu ve yer hizmetleri firmaları çalışanlarının da eğitimleri, kullanılacak ekipmanların taşınması, kurulumu ve kullanılması süreçleri de titizlikle izlenmekte bu sürecin eksiksiz olarak tamamlanması planlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Bu doğrultuda kademeli olarak gerçekleştirilen taşıma işlemi 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla hızlandırılacak ve yolcu konforundan taviz verilmeden Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na uçak seferleri ve yer hizmetleri kademeli şekilde taşınacaktır." değerlendirmesi yapıldı.

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İstanbul HavalimanıTaşınmaUlaştırma Ve Altyapı Bakanlığı
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