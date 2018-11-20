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Ulaştırma ve lojistik sektörü Sakarya'da buluşacak

- Sakarya Üniversitesinde 22-23 Kasım tarihlerinde düzenlenecek "2. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi"nde sektörün önde gelen firmaları bir araya gelecek

Ulaştırma ve lojistik sektörü Sakarya'da buluşacak
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SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) sektörün önde gelen firmalarının katılımıyla 22-23 Kasım tarihlerinde "2. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi" düzenlenecek.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Post-Global Dünyada Lojistikte Rekabet ve İş Birliği" başlığıyla gerçekleştirilecek kongrede, sektörün sorunlarının yanı sıra küresel rekabet ortamlarında iş birliği konuları görüşülecek.

SAÜ ve İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ortaklığında düzenlenen kongrede, iki gün boyunca 8 konu başlığı, 9 farklı oturumda tartışılacak.

Kongreye, Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Lojistik Daire Başkanı Kemal Güney'in yanı sıra THY, DHL, Ekol Lojistik AŞ, Şişecam Topluluğu ve Netlog Lojistik'in yöneticilerinin katılımı bekleniyor.

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