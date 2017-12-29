Ulaştırma yatırımları ekonomiyi büyüttü

ANKARA (AA) - Türkiye'de ulaştırmaya ve haberleşme altyapısına 15 yılda yapılan yatırım başka sektörlerde de ciddi bir katma değer artışı sağladı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 2017 yılı değerlendirmesi ve 2018 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısında, ulaştırma ve haberleşmeye yönelik yatırımların ekonomiye etkisine ilişkin yaptıkları çalışmayı paylaştı.

Arslan, 15 yıldır bakanlık olarak ulaştırma ve iletişim sektöründe yapılanların ekonomik ve sosyal faydaları ile etkilerini ortaya koymak için dünya çapında bu konuda uzman bir kuruluş olan McKinsey desteğini alarak çalışma hazırladıklarını söyledi.

Arslan tarafından açıklanan ve 2003-2016 yıllarını kapsayan uluslararası rapora göre, bu dönemde Türkiye'de, milli bütçeden kamu-özel iş birliğiyle ulaştırma ve haberleşme altyapısına yapılan kamu ve özel yatırımların toplam tutarı yaklaşık 144 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye, ulaştırma altyapısına yapılan yatırımların Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYH) oranında OECD’de verisi olan 15 ülke arasında 2002 yılında 14. sıradayken 2015 yılında 7. sıraya yükseldi.

Söz konusu yatırımlar sayesinde farklı sektörlerde oluşturulan katma değerin aynı dönemde GSYH’ye etkisi 286 milyar dolar olurken, 2003-2016 yıllarında toplam 8,95 milyon istihdam yaratıldı. 2016'da 970 bin istihdam yeni altyapı yatırımları ve faaliyete geçmiş yatırımlardan kaynaklandı.

- 2016’da 11 milyar dolar tasarruf



Yatırımlar sayesinde Türkiye’nin hem beşeri hem de maddi kaynaklarının verimli kullanılması sonucu sadece 2016'da 11 milyar dolar tasarruf sağlandı.



Bu yatırımların sonucunda, Dünya Ekonomik Forumu’nun yayınladığı Küresel Rekabet Endeksi’nin altyapılar bölümünde Türkiye, 138 ülke arasında 63’üncülükten 48’inciliğe, Dünya Bankası’nın yayımladığı Lojistik Performans Endeksi’nin altyapılar bölümünde de 39’unculuktan 31’inciliğe yükseldi.

- En fazla yatırım kara yollarına

Söz konusu dönemde ulaştırma ve haberleşme altyapısında en çok yatırım yaklaşık 76 milyar dolarla karayollarında gerçekleşti. Bu yatırımların GSYH’ye etkisi 73 milyar doları buldu.



En çok yatırım yapılan ikinci alan, yaklaşık 35 milyar dolarla haberleşme sektörü oldu. Bu yatırımların GSYH’ye etkisi açısından 103 milyar dolarla haberleşme sektörü bu noktada ilk sırayı aldı.



Demir yolu sektörü, yaklaşık 22 milyar dolarla ulaştırma ve haberleşme altyapısında en çok yatırım yapılan üçüncü alan oldu.

Hava yolu sektöründe ulaştırma ve haberleşme altyapısı yatırımları yaklaşık 9 milyar dolara ulaştı. Hava yolu yatırımları, yatırım karşılığında elde edilen GSYH katkısı bakımından 10 katla ilk sırada yer aldı.



Denizcilik sektöründe ise yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırıma imza atıldı.