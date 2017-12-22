Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ÖSYM KKTC Subaru XV
Zeytinde büyük hedef
İhracatta büyük hedef
Mandalinalı sütlaç yaptı
Mandalinalı sütlaç yaptı
Doğalgaz rekabeti artıyor
Doğalgaz rekabeti artıyor
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
Girişimciye destekte rakipsiz
Girişimciye destekte rakipsiz

Ülke genelinde "Huzur" operasyonu

- Türkiye genelinde, 13 bin 525 ekip, 74 bin 162 personel, 11 helikopter, 84 deniz aracı ve 316 dedektör köpeğin katılımıyla "Huzur Türkiye-8" uygulaması yapıldı

Ülke genelinde

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 13 bin 525 ekip, 74 bin 162 personel, 11 helikopter, 84 deniz aracı ve 316 dedektör köpeğin katılımıyla Türkiye genelinde "Huzur Türkiye-8" uygulaması gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre aranan kişi ve araçların yakalanması, suçluların caydırılması ile huzur ve güven ortamının devamının sağlanması için 81 ilde eş zamanlı geniş çaplı uygulama yapıldı.

Uygulamaya asayiş, terör, çevik kuvvet, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, trafik, uyuşturucuyla mücadele, deniz ve havacılık şubeleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından 13 bin 525 ekipte görevli 74 bin 162 personel katıldı. Uygulamada 11 helikopter, 84 deniz aracı ve 316 dedektör köpek kullanıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Daire Başkanı Ahmet Hakan Arıkan ve ilgili daire başkanları ile komutanlar, uygulamaları Koordinasyon Merkezi'nden canlı bağlantılarla anlık takip etti.

Şehir giriş ve çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 4 bin 329 noktada, şüpheli kişi ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapıldı.

Uygulama sonuçlarının daha sonra açıklanacağı bildirildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Emniyet Genel MüdürlüğüTürkiye'de "Huzur" Operasyonu"
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5