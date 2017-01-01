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Ülkelerindeki savaşın izlerini silmek istiyorlar

Sığındıkları Türkiye'de üniversite eğitimi alıp donanımlı hale gelmeyi hedefleyen Suriyeli gençler, harabeye dönen ülkelerini gelecekte yeniden inşa etmek istiyor.

Ülkelerindeki savaşın izlerini silmek istiyorlar

OSMANİYE (AA) - Halit Demir - Sığındıkları Türkiye'de üniversite eğitimi alıp donanımlı hale gelmeyi hedefleyen Suriyeli gençler, Beşşar Esed rejimine bağlı askerler ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların saldırıları sonucu harabeye dönen ülkelerini gelecekte yeniden inşa etmek istiyor.

Suriye'de lise eğitimlerini tamamladıktan sonra iç savaş nedeniyle Osmaniye'ye gelen Rend Alaaddin, İma el-Ali ve Zeynep el-Cuma'ya, İlim, Sanat ve Kültür Derneği tarafından Türkçe eğitimi veriliyor.

Kız öğrenciler, sivillerin hedef alındığı ve büyük bir insanlık dramının yaşandığı Suriye için dua ederken, bir yandan da üniversite hayallerini gerçekleştirmek için çaba sarf ediyor.

Rend Alaaddin (17), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'yi terör örgütlerinin değil, kendileri gibi ülkenin öz çocuklarının inşa edebileceğini söyledi.

"Suriye'ye dönerek ülkemizi kalkındırmanın hayalini kuruyoruz"
İnsanlara yardım etmek istediğini ancak şartların elvermediğini dile getiren Alaaddin, şöyle devam etti:

"Suriye'de yaşanan dram konusunda dua etmekten başka çaremiz yok. Kendimi aciz hissediyorum. Türkiye, kendimizi aciz hissetmememiz için bize yardım ediyor. Halep böyle değildi, çok güzel, şirin ve sakin bir şehirdi. Halep'in şimdiki halini televizyonlardan gördüğümde çok üzülüyorum. Vatanım bu durumda, ben uzaktayım, çok üzülüyorum. Hep ders çalışıyorum. Üniversite mezunu olarak Halep'e gidip, memleketime bir şeyler yapmak istiyorum."

Türkiye'nin kendilerine çok yardım ettiğini vurgulayan Alaaddin, bunu asla unutmayacaklarını kaydetti.

Suriyeli gençlerden Ali de Halep'in çok kötü durumda olduğunu belirterek, "Halep'te çok insan öldü. Suriye'de insanların üzerine bombalar atılıyor. Çocuklar ölüyor. Suriye'de Müslüman, Müslümanı öldürüyor ama burada Türkler bir el gibi. Hiç ayrılmazlar. Suriye'ye dönerek ülkemizi kalkındırmanın hayalini kuruyoruz çünkü orası öz vatanımız." diye konuştu.

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