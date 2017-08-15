Ülkelerinin yöresel kıyafetleri ile evlendiler

ANTALYA (AA) - İngiltere'de yaşayan Bülent Şimşek ile Macar Ivett Bosanszky, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ülkelerine özgü yöresel kıyafetler giydikleri düğünde mutluluklarını aileleri ve dostları ile paylaştı.

Londra’da ikamet eden Şimşek ile Bosanszky, önce Macaristan'da, ardından da damadın Gazipaşa ilçesindeki ailesine ait pansiyonda yapılan düğün ile dünya evine girdi.

Türkiye'deki düğünde damat Şimşek’in önerisi üzerine yöresel kıyafetler giyildi. Damat, Burdur yöresine ait yerel kıyafeti, gelin ise Macaristan'a özgü geleneksel gelinliği giyerek düğün alanına geldi. Macar müziği eşliğinde ilk danslarını yapan genç çiftin düğünü, ailelerin piste çağrılmasının ardından Türk oyun havaları eşliğinde devam etti.

Macaristan, Slovenya, Güney Afrika, İngiltere, Polonya, Bulgaristan, Avusturya ve İskoçya'dan gelen 50 civarında misafirin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından yüze yakın konuğun katıldığı düğün, renkli görüntülere sahne oldu.

Genç çiftin pasta yerine baklava kesmesinin ardından takı töreni gerçekleştirildi. Genç çift, daha sonra davetliler ile halay çekti.

Düğüne çiftin arkadaşlarından biri de İskoçya’nın yöresel kıyafeti ile katıldı.