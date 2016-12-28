İSTANBUL (AA) - Doğa Okulları Genel Müdürü Devrim Karaaslanlı, 5 yıl içinde okul sayısını 200'e çıkaracaklarını belirterek, "Önümüzdeki 3 yılda ise 150 okul, minimum 100 bin öğrenci hedefimiz var. Böylece 500 milyon dolar yatırımla Türkiye'de eğitim alanında bir ilki gerçekleştiriyoruz." dedi.

Karaaslanlı, gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda, 2016'da eğitim sektörünün "en büyük" devralma işlemini kendilerinin yaptığını söyledi.

"Özel okullarda OECD ortalaması yüzde 15 civarında, Türkiye'de ise yüzde 7 civarında." diyen Karaaslanlı, yüksek eğitim standartlarını daha da ileriye taşıyacaklarına kaydetti.

Doğa Okullarının 106 okul, 70 bin öğrenci, 8 bin öğretmen ve 11 bin çalışanı ile global bir marka olduğunu aktaran Karaaslanlı, şöyle devam etti:

"Özel okulların yaygınlaşmasıyla devlet üzerindeki eğitim yükü de azaldı. 5 yıl içinde okul sayısını 200'e çıkaracağız. Önümüzdeki 3 yılda ise 150 okul, minimum 100 bin öğrenci hedefimiz var. Böylece 500 milyon dolar yatırımla Türkiye'de eğitim alanında bir ilki gerçekleştiriyoruz. Ülkemize, çağa uygun ve modern okullar kazandıracağız."

Eğitime yatırım yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Karaaslanlı, yurt dışında da kampüs açmayı planladıklarını bildirdi.

Karaaslanlı, Kıbrıs'ta 3 okulda 2 bin 200 öğrencilerinin olduğunu dile getirerek, İngiltere'de birkaç okulla satın alma görüşmelerinin, Ukrayna'da ise bir okul zinciri kurma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

- Doğa Üniversitesi kurulacak

"Doğa Üniversitesi" adı altında bir üniversite kurma başvurusu yaptıklarını belirten Karaaslanlı, YÖK'ten üniversitenin iznini beklediklerini ve İstanbul'da 1-2 yıl içinde eğitime başlayacaklarını kaydetti.

Karaaslanlı, akademik başarılarıyla TEOG, YGS/LYS'de aldıkları derecelerle Doğa öğrencilerinin bu yıl da farkını gösterdiğine işaret ederek, ayrıca bilimden sanata ve spora çeşitli alanlarda gerek ulusal, gerekse uluslararası ödüllerle kurumu gururlandırdıklarını sözlerine ekledi.