İSTANBUL (AA) - Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği (BİYOSAD) ve VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, "Son yıllarda savunma sanayide elde ettiğimiz başarıyı biyoteknolojide de gerçekleştireceğiz. Ülkemizi biyoteknolojide hak ettiği yere taşıyacağız. Bizler buna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

VSY Biotechnology açıklamasına göre, Türkiye’yi biyoteknolojide dünyanın lider ülkeleri arasına sokma hedefiyle yola çıkan BİYOSAD yönetimi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Ramazan Yıldırım ile bir araya gelerek görüş alış verişinde bulundular.

Yapılan görüşmede, Biyoteknoloji sektörünün lider firmalarından VSY Biotechnology’nin kurucusu, BİYOSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş ile BİYOSAD yönetimindeki; TST Tıbbi Aletler Genel Müdürü Ahmet Fethi Polat, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknopark Genel Müdürü Dr. Orhan Çömlek, Albafarma İlaç Genel Müdürü Fikret Dinç, DTİ İmplant Genel Müdürü Talat Buğur ve Türkaş Gıda Kurucu Ortağı Bülent Çökmez yer aldı.







- "Sektörün tüm paydaşları ile birlikte hedeflerimizi gerçekleştirebiliriz"





BİYOSAD’ın kuruluş amaçları, hedefleri ve çalışmaları hakkında Genel Müdür Ramazan Yıldırım’a bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Varlıbaş, biyoteknolojide, sanayicilerin, girişimcilerin, yatırımcıların, akademisyenlerin ve Ar-Ge’cilerin içinde olacağı bir ekosistem oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu amaç uğruna yola çıktıklarını anlatan Dr. Varlıbaş, "Önemli mesafeler kat ettik. Projemizi devlet büyüklerimize aktardık, heyecanımızı kendileri ile paylaştık. Bu doğrultuda sizleri de bilgilendirmek istedik." ifadelerini kullandı.

Biyoteknoloji ile ilgili çalışmaları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde yürütmek istediklerini de aktaran Dr. Varlıbaş, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin biyoteknoloji hedefleri ortada. Bizler sektörün tüm paydaşları ile birlikte, sanayicilerimizle, hocalarımızla, Ar-Ge uzmanlarımızla bu hedefleri gerçekleştirebiliriz. Son yıllarda savunma sanayinde elde ettiğimiz başarıyı biyoteknolojide de gerçekleştireceğiz. Ülkemizi biyoteknolojide hak ettiği yere taşıyacağız. Bizler buna inanıyoruz. Bu doğrultuda sizlerin de desteklerinizi talep ediyoruz."

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Ramazan Yıldırım, bakanlık olarak biyoteknolojiye yönelik yapılacak çalışmaların her zaman yanında olacaklarını ifade etti. Yıldırım, stratejik öneme sahip olan biyoteknolojiye odaklanmış yöneticilere sahip BİYOSAD’a başarılar dilerek ziyaretten dolayı teşekkür etti.