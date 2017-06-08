"Ülkemizi ırkçılık, mezhepçilik belasından korumak durumundayız"

İSTANBUL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Bu mübarek ramazan günü, kardeşliğimizi pekiştirmemiz için iyi bir vesiledir. Ülkemizi ırkçılık, mezhepçilik belasından, yabancı ve göçmen düşmanlığından korumak durumundayız. Kardeşliğimizi daha çok güçlendirmek durumundayız. Etrafımızdaki her türlü istikrarsızlığa rağmen, geleceğe kuvvetle yürümemizi sağlayacak olan budur." dedi.

Beyoğlu Belediyesi ev sahipliğinde her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Beyoğlu İftarı, Taksim Meydanı'nda gerçekleştirildi.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile Türkiye'deki ruhani liderler ve konsolosların yanı sıra iş, kültür, sanat, spor ve medya dünyasından isimlerin buluştuğu iftara çok sayıda vatandaş da katıldı.

Burada konuşan AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, bu ülkenin her biri eşit haklara sahip yurttaşları olarak bu ülkeye ait olmaktan, bu ülkeyi vatan kılmaktan büyük bir onur duyduklarını söyledi.

- "Bizi bu sofra etrafında buluşturan duygudaşlıktır"

Bizi bu sofra etrafında buluşturan şeyin sadece vatandaşlık duygusu olmadığını belirten Bakan Çelik, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda kaderdaşlıktır, duygudaşlıktır. Geçmişi beraber yaşamış olmak, bugünü beraber yaşamak ve geleceğe de beraber yürümek duygusudur. Bu bizim en büyük kuvvetimiz ve kuvvet kaynağımızdır. Zaman geçtikçe, etrafımızdaki olaylara baktıkça aramızdaki kardeşliğin, dayanışmamızın, bizi iftar sofrasında buluşturan farklı dinlerden, inançlardan Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşları olarak aynı kardeşlik, mağfiret, rahmet sofrasını paylaştıran duygunun, bizim en büyük hazinemiz olduğunu daha çok anlıyoruz. Etrafımızdaki gelişmelere baktığımız zaman maalesef her gün karşılaştığımız, yakın zamanda Manchester'da, Afganistan'da daha geçen gün İran'da gördüğümüz terör olayları barışın, kardeşliğin, güvenliğin ne kadar kıymetli olduğunu, özgürlüğün ne kadar büyük bir hazine olduğunu bir kere daha gösteriyor."

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Avrupa'da yükselen yabancı düşmanlığına, Suriye ve Irak'ta devam eden savaşlara dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Güney sınırımızın aşağısındaki ülkelerde her gün karşılaştığımız mezhep kavgaları, inanç ve etnik kavgalar, ne büyük vahşetlere imza atıyor hep beraber görüyoruz. İnsanların etnik aidiyetlerini, mezheplerini, dinlerini birer zenginlik haline getirecekken birer ayrılık haline getirmesi, çatışma haline getirmesinin ne büyük katliamlara imza attığını görüyoruz. Nitekim Avrupa'ya baktığımızda Avrupa'nın sınırları içerisinde hepimizi kaygılandıran bir biçimde yükselen İslam düşmanlığı, anti-semitizm, yabancı ve göçmen düşmanlığı, yükselen ırkçılık gibi hareketlerin insanlığın barışını, kardeşliğini nasıl tehdit ettiğini hep beraber görüyoruz. Irkçılık, yabancı ve göçmen düşmanlığı, mezhepçilik ve din adına birbirinin canına kast etmek, bugün insanlığa çok büyük acılar, bedeller ödetiyor."

Bakan Çelik, Türkiye'nin etrafındaki istikrarsızlıkların dışında bir istikrar gemisi olarak geleceğe yürümeye kararlı olduğunu vurguladı.

Bir yandan terörle mücadele ederken, bir yandan da ülkeyi ileriye götürmek için çalıştıklarını kaydeden Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şundan emin olalım ki en büyük kuvvetimiz, hazinemiz, şu kardeşlik sofraların etrafında oturabilmemiz, aynı duyguyu paylaşabilmemiz hangi inançtan, etnik gruptan, mezhepten olursak olalım birbirimizi kardeş bilmemizdir. Bu mübarek ramazan günü, kardeşliğimizi pekiştirmemiz için iyi bir vesiledir. Ülkemizi ırkçılık belasından, mezhepçilik belasından, yabancı ve göçmen düşmanlığından korumak durumundayız. Kardeşliğimizi daha çok güçlendirmek durumundayız. Etrafımızdaki her türlü istikrarsızlığa rağmen, geleceğe kuvvetle yürümemizi sağlayacak olan budur. Bir yandan terörle mücadele ediyoruz, bir yandan ülkemizi daha da ileri götürmeye çalışıyoruz."

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise bu etkinlikten dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirerek, "Taksim meydanında yan yana kardeşçe duran, camiye, havraya, kiliseye, Müslümana, Hristiyana, Museviye aynı sofraya oturabilen dünyanın bütün renklerine güveniyorum. Dünyanın iyi bir yer olması için fazla vaktimiz yok. Her birimiz kutsal bir sefere çıkar gibi yola çıkmalıyız." görüşünü dile getirdi.







