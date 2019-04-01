"Ülkemizin yeniden büyüme trendini yakalaması ortak gayemiz olmalı"

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye'nin yeniden büyüme trendini yakalamasının ortak gayeleri olduğunu belirtti.

Kaan, yaptığı yazılı açıklamada yerel seçim sonuçlarının ülke ve millete hayırlar getirmesini diledi.

Kazanan tüm belediye başkanlarını tebrik eden Kaan, belediye başkanlarına belediyeciliğin, halkın hizmetlere erişimi bakımından hayati öneminin idraki ile başarılı bir görev süresi temennisinde bulundu.

Kaan, demokratik iradenin yüzde 83’lere varan bir katılım oranıyla gerçekleştiği bu seçimde de halkın, demokrasiye duyduğu inancı ve sadakati büyük bir olgunlukla sergilediğini aktardı.

31 Mart Yerel Seçimleri sonunda hedeflerinin ekonomik istikrar ve kalkınmaya yönelik olması gerektiğini vurgulayan Kaan, şöyle devam etti:

"4,5 yıllık seçimsiz bir yönetim sürecinde kamusal dönüşümlerin tamamlanması, 'Yeni Ekonomik Plan' sonrası ortaya konacak ekonomik reformların netleşmesi, üretim-yatırım-ihracat hattında yeniden biçimlenen ekonomik modellerin uygulamaya konması, istihdamın desteklenerek sosyal refah ortamının iyileştirilmesi ve ülkemizin yeniden büyüme trendini yakalaması ortak gayemiz olmalıdır. Ayrıca uluslararası rekabet alanında ülkemizi güvenilir bir yatırım ortamı ve ticaret partneri haline getirecek kalıcı, uzun vadeli ve çok yönlü yapısal değişimlerin bir an evvel hayata geçirilmesi adına, iş ve sermaye dünyasının en yaygın örgütü olarak elimizden gelen her desteği sağlamaya hazır olduğumuzu belirtiriz. 'Meselemiz Türkiye Olsun' diye çıktığımız yolda 'Meselesi Türkiye' olan herkesin ortak çağrısının hevesle ve coşkuyla bu ülkeye hizmet etmek olması gerektiğinin altını bir kez daha çizeriz."



Değişen uluslararası ekonomi-politik konjonktür içinde yeniden yazılan kuralların kabullenen ve uygulayan tarafı değil, oyun kuran ve kuralları bizzat belirleyen tarafı olacak Türkiye için vaktin geçmiş tecrübelerden olumlu dersler çıkarmak, bilginin ışığında ciddiyetle çalışmak ve üretmek vakti olduğunu bildiren Kaan, "Cumhur İttifakı'na güvenini esirgemeyen halkımızla birlikte MÜSİAD olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın ve çizdiği istikametin tam destekçisi olduğumuzu, bir kez daha beyan ederiz. Seçim sonuçları hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. Yeni dönem, Türkiye için şahlanma vakti olsun dileriz." ifadelerini kullandı.

Kaan, Türkiye'nin yeniden büyüme trendini yakalamasının ortak gayeleri olduğunu belirtti.

