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Ülker Cafe Crown'dan Ice Latte Şeftali

- Ülker'in hazır kahve pazarındaki markası Cafe Crown, bu yaz, kahveyi en sevilen aromalardan biri olan şeftali ile buluşturdu

Ülker Cafe Crown'dan Ice Latte Şeftali

İSTANBUL (AA) - Ülker'in hazır kahve pazarındaki markası Cafe Crown, bu yaz, kahveyi en sevilen aromalardan biri olan şeftali ile buluşturdu.

Ülker'den yapılan açıklamaya göre, Cafe Crown, soğuk kahve segmentinde kahve portföyüne yeni bir çeşit daha ekledi.

Yaz aylarında tüketicilerine Ice Latte Sade'yi sunan Ülker Cafe Crown, bu yaz ise en sevilen aromalardan biri olan şeftali ile kahveyi buluşturdu ve Ice Latte Şeftali’yi çıkardı.

İster soğuk süt, ister soğuk su ile pratik bir şekilde hazırlanabilen Ice Latte çeşitleri tüketicilere çok uygun fiyatlarla sunuluyor. Soğuk kahve pazarını da sahiplenen Cafe Crown'un portföyünde; 3ü1 arada sade, fındıklı, daha fazla kafein, Ginseng & Guarana içeriği ile alternatiflerinden farklılaşan "Action", şekersiz olarak ise Cafe Crown 2si1 arada sade ve fındıklı çeşitleri bulunuyor.

Ayrıca Türkiye'nin "ilk" ambalajlı lattesini çıkaran kahve markası olan Cafe Crown; Sade, Karamel ve Fındıklı Latte’nin yanında Türkiye’de yine bir "ilk" olan Cafe Crown White Chocolate Mocha ve Cafe Crown Chai Latte çeşitlerine de sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Café Crownülker
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