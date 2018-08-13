Ülker Ece Çikolata, Kurban Bayramı'na hazır

İSTANBUL (AA) - Ülker Ece Çikolata, Kurban Bayramı’nda da ziyaretlere lezzet katacak.

Ülker'den yapılan açıklamaya göre, çeşnili ve dolgulu ürünler arasında lider olan Ece Çikolata, içerisindeki bütün fındık ve yumuşak fındık kremasıyla "çok lezzetli" bir çikolata deneyimi sunuyor.

Hediyelik, şeffaf kutu ve poşet olmak üzere 4 farklı ambalaj çeşidiyle Ece Çikolata, bayramda konuklara ikram etmek ve ziyaretlerde hediye edilmek üzere tüketicisini bekliyor.

Çikolata bayramlık ürünlerinde Ülker, Ece Çikolata dışında Ülker Çikolatin, Buklet, Coco Star, Albeni, Select, Lalezar, Beylerbeyi, Gökkuşağı ve Sırma gibi farklı çeşitleriyle her damak zevkine uygun ürünleriyle raflardaki yerini alıyor.