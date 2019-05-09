Ülker, ilk çeyrekte ihracat ve yurt dışı operasyonlarında yüzde 55 büyüdü

İSTANBUL (AA) - Ülker, 2019'un ilk çeyreğinde ihracat ve yurt dışı operasyonlarında yüzde 55 büyüdü.

Ülker, yaptığı yazılı açıklamada, yılın ilk çeyreğine ilişkin sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, geçen yılı 5,9 milyar TL ciro ve 701 milyon TL kârla bitiren Ülker Bisküvi, bu yılın ilk çeyreğinde satışlarını 2018'in aynı dönemine göre yüzde 38 artırarak 1,9 milyar TL’ye ulaştırdı.

Şirketin, konsolide FAVÖK marjı yüzde 17 olurken, Türkiye operasyonlarının büyümesi yüzde 30, ihracat ve yurt dışı atıştırmalık operasyonlarının büyümesi yüzde 55 olarak kaydedildi. Şirket, FAVÖK'ünü de yüzde 46,8 artışla 330 milyon TL'ye ulaştırdı.





- "İhracat gelirlerimizi büyütmeye devam edeceğiz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Bisküvi Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü, şirketin 2019 yılının ilk çeyreğinde Türkiye operasyonları, ihracat ve yurt dışı operasyonları olmak üzere her alanda büyümesini sürdürdüğünü belirterek, konsolide FAVÖK marjının yüzde 17 olarak sonuçlandığını kaydetti.

Verimlilik, maliyet yönetimi, üretim kapasitelerinin optimizasyonu, sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm alanlarına özellikle odaklandıklarını aktaran Tütüncü, böylelikle hem Türkiye’de hem de ihracat ve yurt dışı operasyonlarındaki başarının devamlılığını sağladıklarını vurguladı.

Tütüncü, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye operasyonlarının büyümesi yüzde 30, ihracat ve yurt dışı atıştırmalık operasyonlarının büyümesi ise yüzde 55 oldu. Gerçekleştirilen uluslararası satın almalarla operasyonların birleştirilerek maliyet avantajı sağlanması, tedarik, üretim ve dağıtım alanlarında sinerji yaratılması, yurt dışı operasyonlarının ciro ve FAVÖK içindeki ağırlığının artmasına katkı sağlamaya devam etti. İhracat ve yurt dışı operasyonların ciro içindeki payı 2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 33,9 iken, 2019’un aynı döneminde yüzde 38,1’e ulaştı. FAVÖK içindeki pay ise 2018 yılı ilk çeyreğinde yüzde 41,2 iken, 2019 yılı ilk çeyreğinde yüzde 47,1’e yükseldi. 2019 yılının geri kalanında Ülker vizyonu çerçevesinde rekabet gücümüzü sürdürülebilir kılarak israfsız üretim prensibimizle üretmeye, yurt dışı ve ihracat gelirlerimizi büyütmeye devam edeceğiz."