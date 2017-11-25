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Ülkü ocaklarından Anıtkabir ziyareti

- Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Kılavuz ve beraberindekiler, "Doğumunun 100. yılında Başbuğumuz Alparslan Türkeş 3. Türk Gençlik Çalıştayı ve Kurultayı" kapmasında Anıtkabir'i ziyaret etti

Ülkü ocaklarından Anıtkabir ziyareti

ANKARA (AA) - Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Olcay Kılavuz ve beraberindekiler, "Doğumunun 100. yılında Başbuğumuz Alparslan Türkeş 3. Türk Gençlik Çalıştayı ve Kurultayı" kapmasında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kılavuz ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan geçerek, Atatürk'ün mozolesine geldi. Kılavuz'un Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu.

Heyet, Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Kılavuz, buradaki Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin banisi büyük Türk Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına.

Varlığını Türk varlığına armağan eden ülkücü Türk gençliği olarak başbuğumuz Alparslan Türkeş'in doğumunun 100. yılında yaşadığı çağa Türk'ün damgasını vuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda bulunmanın büyük onurunu duymaktayız.

Malazgirt'in manasını, İstanbul'un coşkusunu, Çanakkale'nin anılarını, Sakarya'nın övüncünü ve Kocatepe'den İzmir'e sel gibi çağlayan zaferlerimizin gururunu yaşarken yaşatmaya, kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yükselterek gelecek nesillere emanet etmeye ant içiyoruz.

Büyük Türk milliyetçisi ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi muhtaç olduğumuz kudretin damarlarımızdaki asil kanda mevcut olduğuna inanıyor, önümüze çıkan engelleri bu bilinç ile aşıyoruz. Türklük şuuruyla ve büyük bir gururla haykırıyoruz tüm dünyaya, ne mutlu Türküm diyene."

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Anahtar Kelimeler:
Anıtkabirülkü Ocakları
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