Uludağ'da teleferik seferlerine yılbaşı düzenlemesi

BURSA (AA) - Bursa Teleferik AŞ Genel Müdürü Burhan Özgümüş, Uludağ'da 31 Aralık saat 08.00'den ertesi gün 02.00'ye kadar aralıksız teleferik hizmeti verileceğini bildirdi.

Özgümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış sezonunun açılmasının ardından yolcu kapasitelerinde ciddi artış olduğunu söyledi.

Bu çerçevede yeni yıla zirvede girmek isteyenler için yılbaşı gecesine özel düzenleme yapacaklarını belirten Özgümüş, "Teleferik, yılbaşı için 31 Aralık Cumartesi günü saat 08.00'den, ertesi gün saat 02.00'ye kadar aralıksız hizmet verecek. Ancak talep olursa yolcu indirip çıkarmaya devam ederiz." dedi.