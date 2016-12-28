Uludağ yılbaşına hazır

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Uludağ'da alt yapıyla ilgili ciddi çalışmalar yaptıklarını ve birçok sorunu çözdüklerini belirterek, kış turizminin merkezinin yılbaşına hazır olduğunu söyledi.

Altepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uludağ'daki sorunların çözülmesi ve yeni projeler üretilmesi konusunda Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve çeşitli kurumlarla ortak çalıştıklarını ifade etti.

Yakın zamanda bölgenin sıkıntılarından otopark sorununu da çözdüklerini hatırlatan Altepe, oradaki düzeni yavaş yavaş oturtmaya çalıştıklarını anlattı.

Uludağ'ın Milli Parkların sınırları içinde olduğuna dikkati çeken Altepe, "Bursa'nın hangi köşesi olursa olsun artık Büyükşehir Belediyesinden soruluyor. Vatandaşlar orada bizden sorumlu olmayan bölgelerle ilgili sorunları da bizden biliyor. Orada su akmıyor biz buradan tankerle su gönderiyoruz. Onun için sorun çözülmediği zaman biz hep muhatap oluyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Oteller Büyükşehir Belediyesinin suyunu kullanıyor"

Altepe, Uludağ'da ellerinden geldiğince her türlü çalışmaya destek verdiklerini dile getirdi.

Özellikle alt yapıyla ilgili çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Altepe, şu değerlendirmede bulundu:

"Uludağ'daki otellere ilk kez su verdik. Oteller şu anda Büyükşehir Belediyesinin suyunu kullanıyor. Orada su depoları yaptık. 1. ve 2. oteller bölgesine bin 400 araçlık üç otopark kazandırdık. Uludağ'da ulaşım artık daha rahat. Her konuda katkı sağlamaya uğraşıyoruz. Sonuçta bizim en önemli prestijli bölgelerimizden biri. Uludağ Türkiye'de hatta dünyada bir tane. Türkiye'deki bütün kış merkezlerini toplasan, Uludağ kadar kapasitesi olmuyor. Yaklaşık 40 tesis var orada. Binlerce kişi tatil için Uludağ'a çıkıyor. Kış turizminde en popüler merkez yine orası."

- Yılbaşına hazır

Uludağ'da bu kadar sıkıntı olmasına rağmen yine de otellerin yenilendiğini dile getiren Altepe, "Yine birileri tahsis istiyor. Hafta sonlarında otellerde boş yer bulamıyorsunuz. Yılbaşında otellerin tamamı dolu. Uludağ'a yılbaşına hazır. Yeni yıla Uludağ'da girmeyi tercih edenlerin memnun kalacağını düşünüyorum." dedi.

Altepe, önceden bölgedeki otellerin atıklarının dereye karıştığını belirterek, yaptıkları çalışmalarla kanalizasyon sisteminin devreye girdiğini Uludağ'ın daha temiz olduğunu sözlerine ekledi.



