Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Hizmet ihracatında ilk 500 belli oldu
Uçuranlar ilk iki sıraya uçtu
En uzun gecede cirosu yüzde 75 arttı
En uzun gecede cirosu yüzde...
Üst yönetimde önemli değişiklik oldu
Üst yönetiminde önemli değişiklik oldu
İkinci defa dünya faktoringcilerinin başkanı oldu
Faktoringciler ikinci defa başkan seçti
Serbest piyasa elektrik tüketicisne büyük fırsat sağlayacak
Serbestlik elektrik için büyük fırsat

Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu

- Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden olan Uludağ'da hafta sonu tatili nedeniyle yoğunluk yaşandı

Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu

BURSA (AA) - Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezi Uludağ'da, hafta sonu olması nedeniyle yoğunluk yaşandı.

Tatilciler ve günübirlikçiler pistlerde gün boyu kayak yaparak gönüllerince eğlendi.

AA muhabirinin Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, ''oteller bölgesi''nde kar kalınlığı 120 santimetre olarak ölçüldü.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 8, en yüksek 3 derece ölçüldüğü Uludağ'da hafta içi aralıklarla kar yağışı bekleniyor.

Bu arada, karayolları ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü Bursa-Uludağ karayolunda jandarma, tatilcileri zincirsiz araç kullanmama konusunda uyardı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Hafta SonuUludağYoğunluk
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.