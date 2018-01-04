Uludağ'da kar kalınlığı 88 santimetre

BURSA (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 88 santimetreye ulaştı.
Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "oteller bölgesi"ndeki kar kalınlığı, son yağışların ardından 88 santimetreyi buldu.
Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 3, en yüksek sıfır derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, kar yağışının gün boyunca devam etmesi bekleniyor.
Öte yandan, bölgede yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 100 metrenin altına düşüyor.
Uludağ'a gelen yerli ve yabancı turistler, sise rağmen kayak yaparak karın tadını çıkarıyor.