Uludağ'da kar kalınlığı tatilcileri sevindirdi

BURSA (AA) - Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, kar kalınlığı 120 santimetreye ulaştı.

AA muhabirinin Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden aldığı bilgilere göre, "oteller bölgesi"ndeki kar kalınlığı, son yağışların ardından 120 santimetreyi buldu.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 7, en yüksek 1 derece ölçüldüğü Uludağ'da, hafta sonu kar yağışı beklenmiyor.



Bu arada, hafta sonu nedeniyle kayak pistlerini dolduran tatilciler, teleski ve telesiyej önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Otellerde konaklayan yerli ve yabancı tatilcilerin yanı sıra hafta sonunu Uludağ'da değerlendirmek isteyen günübirlikçiler de yoğunluğa neden oldu.

Tatilciler, hafta sonları hem bol oksijen almak hem de kayak yapmak için "beyaz cennet"i tercih ettiklerini dile getirdi.



