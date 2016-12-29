Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı
Başbakan el koydu üç havaalanı daha geliyor
Üç havaalanı daha geliyor
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası

Uludağ'da kar ve tipi etkili oluyor

- Oteller bölgesinde kar kalınlığı 1,5 metreyi geçti - Tipinin etkili olduğu Uludağ ve çıkış yolunda bazı araçların kalması nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor

Uludağ'da kar ve tipi etkili oluyor

BURSA (AA) - Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da dün akşam başlayan kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

Otel ve diğer tesislerin yılbaşı için hazırlıklarını tamamladığı Uludağ'da, kar kalınlığı 1,5 metreyi geçti.

Meteoroloji yetkililerine göre, 31 Aralık akşamına kadar kar yağışının sürmesinin beklendiği Uludağ'da, bugün en yüksek sıcaklığın sıfırın altında 7 ve en düşük sıcaklığın da sıfırın altında 9 derece olacağı tahmin ediliyor.

Yolların kapanmaması için aralıksız çalışan Karayolları ekipleri buzlanma olan noktalara müdahale ediyor.

Uludağ yolunun 10-17. kilometrelerinde kontrollerini sıklaştıran jandarma ekipleri, zirveye zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor.

Kent merkezinden Uludağ'a ulaşımı sağlayan yolda etkili olan kar ve tipi nedeniyle bazı araçların kaldığı, ulaşımda aksamalar yaşandığı öğrenildi. Yetkililer zirveye özel araçlar yerine teleferikle çıkılmasını önerdi.

Yağmurun etkili olduğu Bursa kent merkezinden teleferikle Sarıalan bölgesine ulaşan birçok vatandaş, burada kar topu oynadı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
BursaKar YağışıSisUludağ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.