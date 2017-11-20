Uludağ'da kar yağışı

BURSA (AA) - Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ, gece başlayan ve aralıklarla süren kar yağışı nedeniyle yeniden beyaza büründü.

Uludağ'da, oteller bölgesi ve kayak pistleri beyaz örtüyle kaplandı.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, kayak pistlerinde kar kalınlığı 6 santimetre, hava sıcaklığı ise en düşük sıfırın altında 6, en yüksek sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldü. Bu akşam da devam edecek yağışın çarşamba gününe kadar etkili olacağı bildirildi.

Yoğun sis ve yer yer kar yağışının etkili olduğu Uludağ'a teleferikle çıkan Arap turistler, telesiyeje binerek manzaranın keyfini çıkardı. Turistler, beyaza bürünen zeminde fotoğraf çektirdi.



