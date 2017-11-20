Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi spor hakkı eren Cihat Faruk Sevindik Ömer Lütfi Mete
Bir asırdır turist çekiyor
Bir asırdır turist çekiyor
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
Kuvvetli yağış uyarısı
Kışlık bakım uyarısı
Kış bakımı uyarısı
Zeytin ağacı tartışması
Zeytin ağacı tartışması
Başkentte gece seferi
Başkentte gece seferi

Uludağ'da kar yağışı

- Uzun bir aradan sonra yağışın yeniden etkili olduğu bölgede kar kalınlığı 6 santimetre olarak ölçüldü

Uludağ'da kar yağışı

BURSA (AA) - Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ, gece başlayan ve aralıklarla süren kar yağışı nedeniyle yeniden beyaza büründü.

Uludağ'da, oteller bölgesi ve kayak pistleri beyaz örtüyle kaplandı.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, kayak pistlerinde kar kalınlığı 6 santimetre, hava sıcaklığı ise en düşük sıfırın altında 6, en yüksek sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldü. Bu akşam da devam edecek yağışın çarşamba gününe kadar etkili olacağı bildirildi.

Yoğun sis ve yer yer kar yağışının etkili olduğu Uludağ'a teleferikle çıkan Arap turistler, telesiyeje binerek manzaranın keyfini çıkardı. Turistler, beyaza bürünen zeminde fotoğraf çektirdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
6 SantimetreKar KalınlığıUludağ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5