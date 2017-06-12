Uludağ'da kaybolan kadın yaklaşık 8 saat sonra kurtarıldı

BURSA (AA) - Bursa'da, ayrıldığı eşiyle tartıştıktan sonra Uludağ'a çıkan ve ormanlık alanda kaybolan kadın, üşüdüğü için yaktığı ateşi fark eden arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu.

Alınan bilgiye göre, Merkez Nilüfer ilçesinde ikamet eden iki çocuk annesi Hatun Ü. (45) ayrıldığı eşiyle tartıştıktan sonra otomobiliyle akşamüstü evden ayrıldı.

Telefonda yakınlarına "Artık yaşamak istemiyorum" dediği iddia edilen kadının bulunması için çalışma başlatıldı. Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) üzerinden yapılan incelemede, Hatun Ü'nün aracıyla Uludağ'a doğru gittiği belirlendi.

Bir süre sonra telefonla çocuklarıyla görüşen Hatun Ü'yü bulabilmek için jandarma ekipleri Uludağ'da araştırma başlattı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri, Uludağ'ın ormanlık alanlarında saatlerce süren arama yaptı.

"Konum belirleme sistemi"nden yararlanılarak kadının son telefon görüşmesini Maden mevkisi yakınlarında yaptığının tespit edilmesi üzerine çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran jandarma ekipleri, Hatun Ü'nün aracını terk edilmiş halde buldu.

Bunun üzerine ekipler, aracın çevresindeki geniş alanda aramalara başladı. Kadının yaktığı ateşin dumanını fark eden ekipler, yoldan iki kilometre içeride, yaklaşık 8 saat sonra Hatun Ü'ye ulaştı.

Ekiplerle 112 Acil ekiplerinin bulunduğu noktaya kadar yürüyen Hatun Ü, ambulansta yapılan sağlık kontrolünün ardından yakınları ve çocukları tarafından evine götürüldü.



