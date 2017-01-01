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Uludağ'da yılbaşı kutlamaları

- Türkiye'nin önemli kış turizm ve kayak merkezlerinden Uludağ'a gelenler, yeni yıla eğlence mekanlarında girdi - İş adamı Ağaoğlu: - "İnşallah bütün kötülükler, ihanetler geride kalır ve yeni yıl hem dünya için hem de Türkiye için çok daha hayırlı olur"

Uludağ'da yılbaşı kutlamaları

BURSA (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm ve kayak merkezlerinden Uludağ'a yılbaşını kutlamaya gelenler, eğlence mekanlarında yeni yıla girdi.

Birinci ve ikinci oteller bölgesindeki 22 özel konaklama tesisinde eğlenen yerli ve yabancı turistler, gece yarısına saniyeler kala 2017 yılına 10'dan geri sayarak girdi ve müzik eşliğinde eğlendi.

İş adamı Ali Ağaoğlu da Uludağ'daki otelinde, hafta başında dünya evine giren kızı Sena, damadı Koray Kırcal ve eşi Semra Ağaoğlu ile beraber geri sayım yaparak 2017'ye girdi. Ağaoğlu, daha sonra eşi Semra Ağaoğlu ile dans etti.

Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, 2016'nın Türkiye için çok zor bir yıl olduğunu söyledi.

Yeni yılın çok daha hayırlı olmasını dileyen Ağaoğlu, şöyle konuştu:

''İnşallah bütün kötülükler, ihanetler geride kalır ve yeni yıl hem dünya için hem de Türkiye için çok daha hayırlı olur. 2016 yılında hiç unutamadığım o kadar çok şey var ki. 15 Temmuz darbe girişimi Türkiye'nin yaşadığı en talihsiz olaylardan biriydi. Allah'a şükür halkımızın sağ duyusuyla başarılı bir şekilde engellenmiş oldu. Bu yılın çok daha iyi olacağını düşünüyorum. 2017'yi de Uludağ'da ailemle beraber kutladık."

Ağaoğlu, yeni yılda yatırımlara devam edeceklerini belirterek ''Bu melanetin üzerinden ancak yatırım yaparak gelebiliriz. Yeni yılda biz iş adamlarına çok büyük görevler düşüyor. Biz ona hazırız ve devam edeceğiz.'' dedi.

Hafta başında dünya evine giren Koray ve Sena Kırcal çifti de yeni yılın sağlık, mutluluk ve barış getirmesi temennisinde bulundu.

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