Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Ilona Sroka HDP Selhatin demirtaş ABD Ermeni ABD Türkiye Fetüllah Gülen Ak saray Seren Yüce Demet Tekin Sarı
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
İhracat rakamı açıklandı
1 kuruş mağduriyeti
1 kuruş mağduriyeti
CHP'den mülk atağı
CHP'den mülk atağı
AVM satışı açıklaması
AVM satışı açıklaması

Uludağ'da yılbaşı tatili yoğunluğu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da konaklama tesisleri ve pistler, yerli ve yabancı turistlerle doldu.

Uludağ'da yılbaşı tatili yoğunluğu

BURSA (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da yeni yıl öncesi yoğunluk yaşanıyor.

Yeni yılı Uludağ'da karşılamak isteyenler ile günübirlik tatilcileri ağırlayan "Oteller Bölgesi"ndeki konaklama tesisleri ve pistler, yerli ve yabancı turistlerle doldu. Hafta sonunu da fırsat bilen günübirlikçiler ise yoğunluğu daha da artırdı.

Tatilciler, pistlerde kayak, kızak ve snowboard yaparak ya da kar motoru gezintileriyle karın tadını çıkarıyor.

Öte yandan, Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, otellerin bulunduğu bölgede kar kalınlığı 72 santimetre olarak ölçüldü.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 4, en yüksek sıfırın altında 1 derece olduğu Uludağ'da, hafif kar yağışı bekleniyor.

Muhabir: Mustafa Bikeç

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5