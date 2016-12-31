Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı
Başbakan el koydu üç havaalanı daha geliyor
Üç havaalanı daha geliyor
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası

Uludağ'da yılbaşı yoğunluğu

- Bursa Valisi Küçük: "Gelen ziyaretçilerimiz ve misafirlerimiz için Uludağ'da çok güçlü bir şekilde tedbirleri aldık. Yollar, tesisler, telesiyejler hepsi açık. Otellerin hepsi faaliyette"

Uludağ'da yılbaşı yoğunluğu

BURSA (AA) - Kayak ve kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'a yılbaşı için gelen yerli ve yabancı tatilciler, pistlere adeta akın etti.

Kamu misafirhaneleri hariç birinci ve ikinci yerleşim bölgelerinde 22 özel konaklama tesisinde yaklaşık 6 bin yatak kapasitesine sahip Uludağ'da doluluk oranı yüzde 100'e yaklaşırken, 2017'ye sayılı saatler kala güneşli havayı fırsat bilen tatilciler doyasıya eğlendi.

Uludağ'da incelemelerde bulunan Bursa Valisi İzzettin Küçük, yeni yılın Türkiye'ye barış, huzur, sağlık ve refah getirmesini temenni etti.

Uludağ'da gerekli tedbirlerin alındığını aktaran Küçük, şöyle konuştu:

"Gelen ziyaretçilerimiz ve misafirlerimiz için Uludağ'da çok güçlü bir şekilde tedbirleri aldık. Yollar, tesisler, telesiyejler hepsi açık. Otellerin hepsi faaliyette. Bugün burada muhteşem bir manzara var. Uludağ eskiden beri insanların koşarak geldiği, Türkiye'nin en önemli kayak pistlerindendir. Ziyaretçileri bekliyoruz. Çok güzel harika bir manzara var, güneş açmış. Vatandaşlarımız keyfini çıkarsınlar."

Uludağ'a tatil için İstanbul'dan gelen Leyla Duman ise tatilin çok güzel geçtiğini ve eğlendiklerini söyledi.

Duman, Uludağ'a ilk defa geldiklerini belirterek, ''Kar yağışından dolayı gelişimiz biraz zor oldu ama şu an her şey çok güzel, hava da çok güzel. Çocuklarımızla beraber kızaklarla kayıyoruz. Biz de çocukluğumuza döndük, çok mutluyuz. Uludağ beklediğimizden daha güzel." diye konuştu.

Uludağ'a İstanbul'dan geldiğini aktaran Necat Cingil de ''Hava çok güzel, kayak yapmak için gayet elverişli. Uludağ'a yıllardır geliyorum. Kayak yapmak için pistleri de oldukça güzel. Hava da bugün elverişliydi dolayısıyla şanslıydık.'' ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
BursaUludağYılbaşıYoğunluk
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.