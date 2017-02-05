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Uludağ'da yoğun kar yağışı

- Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, sömestr tatilinin son gününde yoğunluk yaşandı

Uludağ'da yoğun kar yağışı

BURSA (AA) - Türkiye'nin ve Bursa'nın önde gelen kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, sömestr tatilinin son gününde yoğunluk devam ediyor.

Yoğun kar yağışının ve sisin etkili olduğu Uludağ'da çok sayıda yerli ve yabancı turist ile çok sayıda günübirlikçi ve kayak tutkunu, pistleri doldurdu. Karla kaplanan tesislerin kapılarından çıkan vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu.

Yoğun kar yağışı nedeniyle jandarma ekipleri ile karayolları ekiplerinin çalışmalarını hızlandırdığı Uludağ'da, tatil bitiminin ardından evlerine dönmek isteyenlerin oluşturduğu araç yoğunluğu nedeniyle yer yer uzun kuyruklar oluştu.

AA muhabirinin Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, kar kalınlığının 1 metre 85 santimetre olduğu ''beyaz cennet''te, hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 8 derece ölçüldü.

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Hafta SonuKar YağışıSisSömestirUludağ
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