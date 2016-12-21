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Uludağ'da "zincir kuyruğu"

- Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'a zincirsiz çıkışın yasaklanması üzerine, özellikle şehir dışından gelen tatilciler uzun araç kuyruğu oluşturdu

Uludağ'da

BURSA (AA) - Uludağ'a zincirsiz çıkışa izin verilmemesinin ardından, tatil için özellikle şehir dışından gelenlerin araçları kuyruk oluşturdu.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı yer yer 1 metreyi geçerken, yağışların gelecek günlerde de sürmesi bekleniyor.

Kar yağışının sürdüğü ve sezonun açıldığı haberini alan çok sayıda yerli ve yabancı turist, zirveye gelmeye başladı. Özellikle şehir dışından araçlarıyla gelen tatilciler, Bursa Valiliğince alınan "zincirsiz çıkma" yasağının ardından 8. kilometrede jandarma ekiplerince durduruldu.

Burada kış lastiği olanlar dahil yolun tehlikeli olacağı gerekçesiyle araçlarına zincir takmayanların çıkışına ekipler izin vermedi.

Zincirlerini 20 liraya taktıran veya 100-200 liraya zincir satın alan tatilciler, sıra beklerken kar yağışı altında eğlendi.

Farklı kentlerden otobüslerle Uludağ'a gelen yerli turistler de kar topu oynayarak zaman geçirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kar KalınlığıUludağYağış
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