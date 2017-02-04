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Uludağ'ın 'buz kırıcıları'

"Oteller bölgesi"ndeki tesislerin çatılarından sarkan kar ve buz kütleleri, dondurucu soğukta köylülerin ekmek kapısı oldu.

Uludağ'ın 'buz kırıcıları'

BURSA (AA) - Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, otellerin çatılarından sarkan kar ve buz kütleleri, baltalarla kırılıyor.

Ekmke parası 'ipin ucu'nda

"Beyaz çile" ekmek kapıları oldu

Konaklama tesislerinin çatılarından sarkan kar ve buz kütlelerini temizleyerek geçimlerini sağlayan temizlik işçileri, dondurucu soğukta ekmeklerini çıkarıyor.

Yaz aylarında köylerinde farklı işlerde çalışan işçiler, kış sezonu boyunca Uludağ'da bu işten günde 100 lira kazanıyor.

Günlük 100 lira

İki arkadaşıyla konaklama tesislerinin çatısını temizleyen Ramazan Yumuşak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 yıldır arkadaşlarıyla bu işi yaptığını belirtti.

Yumuşak, tesislerin çatılarında biriken karları, soğuk havanın etkisiyle oluşan buz kütleleri ile sarkıtları balta ve kürekle temizlediklerini belirterek, özellikle devasa buz kütlelerini kırmanın çok zor olduğunu vurguladı.

Kış döneminde çok sayıda tatilcinin akın ettiği Uludağ'da nüfusun büyük oranda arttığına dikkati çeken Yumuşak, şöyle konuştu:

"Buz sarkıtları da bu nedenle çok tehlikeli bir hale gelebiliyor. Bu sarkıtlar ve kar yığınları insanların üzerine düşebiliyor. Bizler hem bunun olmaması için hem de ekmek parası için tesis sahipleriyle anlaştıktan sonra 3 kişilik ekibimizle beraber hafta da en az 3 gün olmak üzere günde toplam 7 saat çalışarak çatının büyüklüğüne göre ortalama adam başı günlük 100 lira alarak temizlik yapıyoruz."

"Molada manzara izliyoruz"

Yumuşak, sabah erken kalktıklarını ve öğlen saatlerine kadar çalıştıklarını belirterek, "Ara sıra da mola vererek bu güzel manzaraya doğru çaylarımızı içerek iş stresimizi atıyoruz. Aldığımız ücret ise aydan aya değişiyor, dağa çok kar yağarsa işlerimiz açılıyor. Fakat güneşli bir hava olursa işlerimiz durgunlaşıyor. Yani bizleri bir nevi Uludağ'ın buz kırıcıları gibi düşünebilirsiniz. Kış aylarında köyden buraya gelerek ekmek paramızı bu işten çıkarıyoruz. Açıkçası çok yorucu ve zahmetli bir iş ama ekmek parası için çalışmak zorundayız.''

Muhabir: Batuhan Atik

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