Uludere olayının 6. yılı

İSTANBUL (AA) - İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hakikat ve Adalet Komisyonu üyeleri tarafından Uludere olayının 6. yılında Galatasaray Lisesi önünde basın açıklaması gerçekleştirildi.

Uludere olayında hayatını kaybedenlerin resimlerini ellerinde taşıyan dernek üyeleri, Galatasaray Lisesi önünde toplanırken polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Dernek üyeleri üzerinde altı yıl önceki olayda hayatını kaybeden 34 kişinin resimlerinin bulunduğu "Roboski 6. Yıl Adalet...?" yazılı pankart açtı.

Dernek adına basın açıklamasını İHD İstanbul Şubesi Başkanı Gülseren Yoleri yaptı. Olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarının katliamı gereçekleştiren faillerin yargılanması için adalet arayışlarına devam ettiğini ifade eden Yoleri, "Adalet, eşitlik, özgürlük ve barışın olmazsa olmazıdır." ifadesini kullandı.

Adalet ihtiyacının tüm katliamların ve tüm insanlığa karşı suçların ortak talebi olduğunu söyleyen Yoleri, şunları kaydetti:

"Adalet, faillerin ve sorumluların, devletin hangi makamında, büdrokrasinin neresinde olurlarsa olsunlar cezasızlık zırhı ile korunup kollanmadan yargılanması ve cezalandırılmasıdır. Anayasanın onuncu maddesinde ifade edilen eşitlik ilkesinin uygulanmasıdır. Yaşadığımız coğrafyada bu günün en önemli ve acil talebi adalet talebidir."

Açıklamanın ardından dernek üyeleri, ellerindeki siyah balonları olayda hayatını kaybedenlerin isimlerinin tek tek okunmasının ardından gökyüzüne bıraktı.

"Roboski'yi unutma, unutturma", "Roboski'ye, Maraş'a, 19 Aralık'a ve tüm katliamlara özgürlük" sloganları atan dernek üyeleri olaysız şekilde dağıldı.



