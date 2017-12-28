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Uludere'deki olay

- Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde, 34 kişi için anma programı düzenlendi

Uludere'deki olay

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde, Uludere'deki olayda hayatını kaybeden 34 kişi için anma programı yapıldı.

28 Aralık 2011'de yaşanan olayda hayatını kaybedenler için düzenlenen anma programına HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, HDP milletvekilleri Berdan Öztürk, Aycan İrmez, Leyla Birlik, Mithat Sancar, Meral Danış Beştaş, aileler ve vatandaşlar katıldı.

Köy mezarlığında başlayan programda hayatını kaybedenler için dua okundu.

HDP Eş Genel Başkanı Kemalbay, yaptığı açıklamada, olaydan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

"Sonuna kadar barışı, özgürlüğü, demokrasiyi bu topraklara getirinceye kadar, bu işin sorumluları tek tek hesap verinceye kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Hiçbir şey bizi bu durumdan geri adım attıramayacak." diyen Kemalbay, şunları kaydetti:

"Nerede yaşıyor olursak olalım, hangi toprakta, hangi ilde bulunuyorsak bulunalım herkesin Roboski'deki gerçekleri gözünün önüne getirmesi ve bu gerçeklikle yüzleşmesi gerekiyor. Biliyoruz ki; hakikatlerle yüzleşirsek o zaman barış ve demokrasiyi el birliği ile bu topraklara getirebiliriz. Roboski'dekiler kaçakçılık yapmıyorlardı. Yüzyıllardır bu coğrafyanın ekonomisi vardı, ekonomisi işliyordu. Ataları, dedeleri nasıl burada yaşıyorlarsa bu halk burada aynı şekilde yaşıyor. Akrabaları bu yapay sınırın öbür tarafında yaşıyor ve hayatlarını sürdürmek için bu ekonomiyi sürdürmek zorundalar. Bu kaçakçılık değil."

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ProgramşırnakUludere Olayı
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