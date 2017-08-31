ANKARA (AA) - Türkiye'de kuraklığın olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için hazırlanan Ulusal Kuraklık Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'na ilişkin genelge Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelgede, son yıllarda küresel iklim değişikliğinin etkisi ile bugünün en önemli tabii afetlerinden olan kuraklığın şiddet ve süresinin arttığı belirtildi.

Kuraklık kaynaklı tahribatın en aza indirilmesi için kuraklığın, ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla uyum içinde yönetilmesi, hukuki, idari, teknik alanlarda belirlenen ortak bir plan ve strateji çerçevesinde hareket edilmesi gerektiği vurgulanan genelgede, şu ifadeler yer aldı:

"Bu doğrultuda Orman ve Su İşleri Bakanlığın koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların katkıları ile ülkemizdeki kuraklığın olumsuz etkilerinin en az indirilmesi amacıyla hazırlanan 2017-2023 yıllarını kapsayan Ulusal Kuraklık Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı, Bakanlığın internet sitesinde yayımlanacak ve paydaşlar tarafından uygulamaya konulacaktır. Söz konusu strateji belgesi ve eylem planı ile kuraklık yönetimi konusunda ilgili kurumlarla iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, kuraklık öncesi, kuraklık esnası ve kuraklık sonrası alınacak olan önlemler ile kuraklığın olumsuz etkilerini azaltmak, kuraklık yönetiminde teknik ve ekonomik araçlar geliştirerek kurumsal kapasiteyi güçlendirmek ve halkın kuraklık konusunda farkındalığını arttırmak konusunda hedefler ve eylemler belirlenmiştir."

Strateji belgesi ve eylem planı uyarınca yerine getirilmesi gereken görevler konusunda ve eylem planın uygulanması süresince ihtiyaç duyulacak her türlü bilginin Orman ve Su İşleri Bakanlığınca sağlanacağı kaydedildi.

Bilgilendirme iş birliği ve koordinasyon toplantılarının düzenleneceği aktarılan genelgede, izleme sisteminin belirleneceği ve uygulamaların yakından takip edileceği belirtildi.

Genelgede, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte söz konusu strateji belgesi ve eylem planının izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi gerektiğinde değişiklik ve güncelleme yapılması, ihtiyaç duyulması halinde yeni strateji, program ve eylem planları hazırlanarak uygulamaya konulması görevleri Orman ve Su İşleri Bakanlığının koordinasyonunda yürütülecektir Bu çerçevede, Ulusal Kuraklık Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planının uygulanması sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardım, bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca titizlikle sağlanacaktır."